Haro, sobre Ceballos: "Nadie está por encima del Betis; vendrá otro jugador que lo sustituya"

En la presentación de Jordi Amat, el presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha hablado de la salida de Dani Ceballos, aunque al principio ha amagado, a modo de broma, con que no le funcionaba el micrófono para así no tratar este tema. "Obviamente, Dani ha rechazado la oferta de renovación del Betis, tiene un acuerdo con el Real Madrid y, en hora o días, firmará con su nuevo club. Estamos hablando con ellos, por lo que pronto tendremos novedades".

El ejecutivo de Villaverde entiende que el club heliopolitano ha hecho lo que estaba en su mano para intentar al futbolista, aunque no lo haya conseguido. "Fracaso no, tú tienes un jugador, le haces un ofrecimiento y no lo acepta. Un club paga la cláusula que tiene, e incluso más dinero, y no puedes hacer nada", ha espetado.

Con todo, el presidente ha vuelto a decir una de sus frases de este verano: "Ningún jugador está por encima del Betis. Nadie, ni el presidente. La vida sigue y vendrá otro futbolista que lo sustituya".

Por último, Haro no ha podido confirmar las cifras que se barajan en la operación por el canterano, aunque espera poder aclararlas pronto: "En las próximas horas tendremos conocimiento de lo que ofrece el Real Madrid".