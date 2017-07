Quique Setién habla sobre la primera semana, Rubén Castro, Guardado, Ceballos, Pasalic...

Quique Setién acaba de dar su primera rueda de prensa después de una semana de preparación, en la que ha hecho balance sobre lo que ha visto sobre el campo de entrenamiento. Además de hablar sobre nombres propios como Rubén Castro, Dani Ceballos o alguno de los futuribles y de su idea de que llegue otro pivote para acompañar a Andrés Guardado, algo de lo que informamos hoy en ESTADIO Deportivo. Aunque, en primer lugar, ha hecho una valoración de estos primeros días: "Es muy positiva, indudablemente, todo está transcurriendo muy bien, estoy muy contento con todo, con las instalaciones, que son extraordinarias; y con lo que realmente me preocupa siempre, el equipo, que está francamente bien, con una disposición extraordinaria. Muy contento, muy satisfecho con el trabajo y con todo. No hay nada de lo que quejarse, sin duda".

Buen ambiente: "Ellos ya me irán conociendo e igualmente yo a ellos. Y vosotros. Yo soy un entrenador que necesito tener cercanía con los jugadores, necesito saber lo que piensan y lo que sienten. Debe haber una relación cercana, sincera, porque es fundamental para conocer al futbolista y que el futbolista te conozca a ti. No interpreto la relación como entrenador-jugador, sino que todos formamos parte de un grupo que tiene el mismo interés, formar un equipo sólido y competitivo, que se hace mejor desde el conocimiento de todo que de manera aislada. Creo que todo el mundo sabrá cuál es el sitio de cada uno desde el plano que nos toca y la responsabilidad que tenemos. Los jugadores tienen que recibir órdenes y otros darlas que es lo que nos toca, pero eso no tiene que influir en tener una buena relación en la que saber cuál es su lugar y su sitio. Pero eso no quiere decir que haya una relación cercana que es con la que me he sentido cómodo toda mi vida".

Rubén Castro: "Con el club estamos en permanente contacto con todas las situaciones, hablamos, pero no me suelo hacer demasiado caso de lo que puede pasar, sino de lo que pasa. A día de hoy Rubén Castro sigue siendo jugador del Real Betis. Es importante, trabajo con él como si se fuera a quedar, de lo cual estaríamos encantados si se produce. No tengo nada que decir hasta que haya una señal inequívoca de que esto vaya a pasar. No me han notificado nada, él tampoco, no da la impresión de que se vaya a marchar. Está trabajando mucho mejor de lo que yo esperaba. Igual que Joaquín, dos veteranos que se están desempeñando como dos juveniles".

Diferencias entre el Betis y Las Palmas: "Todos los equipos y todos los clubes son diferentes. No hay nada que comparar. Las Palmas es un lugar con su propia identidad. El Betis tiene otra. En todos los equipos en los que he estado he intentado trasmitir lo mío, lo que siento, con lo que me identifico. Trataremos de convencer a los jugadores y afcionados de que nuestra manera de entender el fútbol".

Dimensión del Betis: "Llevo poco tiempo, no hemos jugado ni el primer partido. Sé lo que significa el Betis para sus aficionados, con mayor o menor volumen de gente. Todo el mundo quiere a su club. En este club hay muchas cosas que están enfocadas, establecidas y para mí es un lujo poder trabajar tanto con el personal que tenemos a nuestra disposición como la predisposición, la amabilidad, todo. Estoy encantado".

Dani Ceballos: "Es un jugador importantísimo. En el mismo caso que Rubén, todo el mundo parece que está hecho, pero no hay notificación oficial. La conversación que tuvimos hay muchas incógnitas que resolver. Veremos cómo finaliza la cosa. En realidad, deportivamente, es un jugador de nivel extraordinario y nos podría dar muchas cosas, pero, si podemos contar con él, fenomenal, si no, trabajaremos con los jugadores que haya y trataremos de hacerlo bien. Para mí, el interés de que se quedara es obvio, igual que el de todo del beticismo. Tratas de convencerle, transmitirle la ilusión y el entusiasmo que tenemos en este proyecto que iniciamos porque todavía tiene la juventud suficiente para pasar un año más diferente, para tener las posibilidades de crecer aún más. Este año de transición para él puede ser muy bueno incluso teniendo ya otro contrato firmado. No sé qué pasará, es lo que le dije y yo, en principio, cuento con él. Ya hemos visto lo que ha pasado con Vitolo. El club es consciente de ello, pero la realidad es que él es quien decide".

Andrés Guardado: "Desde luego reúne unas series de condiciones extraordinarias, su CV lo dice todo. Las expectativas que tiene para este año son enormes porque para un jugador estar en cuatro mundiales es lo máximo. Yo hablé con él. Es verdad que no es el prototipo de mediocentro que se usaría en muchos equipos, que priman otros aspectos más físicos que técnicos, pero en nuestra manera de entender el fútbol nos encaja ese futbolista que tenga ese compromiso defensivo, pero que tenga capacidad para jugar hacia adelante y que tenga personalidad. Podría generar dudas a la gente, pero ya se ha desempeñado ahí en algunos partidos con la selcción mexicana y en un equipo de un nivel extraordinario, en una liga de muy buenos futbolistas. Tenemos la ventaja de que ya interpreta esa posición. No habrá que darle ninguna indicación".

Excesiva confianza con el jugador: "Desde luego nada es imposible. Ya me iréis conociendo y ellos también, que es lo que me importa. Es obvio que cada uno tiene que saber el lugar que le corresponde. A mí me han contratado para tomar decisiones y ellos saben cuáles son sus obligaciones. Puede haber discrepancias, pero los problemas los suelo resolver cuando puedo y no dejarlos crecer. De doscientos jugadores con los que he podido estar, habrá sólo dos otres con los que he tenido una mala relación. Me pueden transmitir lo que piensan, pues no soy un adivino ni un hombre que lo sepa todo. Escucho y me dejo llevar muchas veces porque también tengo dudas. Me dejo aconsejar y luego ya tomo decisiones. Hay que dejar que se exprese el futbolista y seguro que nos vamos a entender. Los futbolistas vendrán a trabajar con ganas e ilusión y así sacaremos lo mejor de ellos mismos".

Trabajando la salida de balón: "Poco a poco todo el trabajo que vamos haciendo tienen un fin, que es luego ponerlo en práctica en los partidos. Cualquier trabajo que hagamos va encaminado a desarrollar el sistema, a tratar de potenciarlo y que los jugadores lo interpreten y vayamos matizando muchas cosas. He visto mucho al Betis estos últimos meses y ahora están haciendo ya, por iniciativa propia, muchas de las cosas que seguramente vieron al equipo que entrené el año pasado. Ya hay una predisposición muy positiva en todos para tratar de hacer lo que le vamos a pedir, de jugar fácil y de entender el fútbol. Hay que pensar un poco más, con el trabajo diario lo iremos mejorando poco a poco hasta que cada uno asimile. Y luego su propia capacidad lo demuestre".

Actividad en el mercado de fichajes: "Hasta ahora, las reuniones que he mantenido con Lorenzo y con el club estoy muy satisfecho. Se me pregunta, hablamos, llegamos a acuerdos, asumimos nuestro papel. Todos acertamos y todos nos equivocamos. No soy de los que exigen, pues entiendo que hay que unir las necesidades deportivas y económicas. En principio, estoy encantado con todos los futbolistas que han venido, e incluso con algunas que se pueden intuir que se van a marchar. Ahora, cuando los ves, tomas otra idea porque ahora mismo le ves cosas que no hemos visto en los otros meses en el Betis. Me están demostrando por qué esos jguadores vinieron aquí y le ficharon. Luego, a ver cómo nos queda confeccionado el grupo, pero estaré encantado con lo que al final quede".

Qué más espera: "Por supuesto que hay nombres encima de la mesa. Hablamos de las impresiones que he tenido, he hecho un avance de los aspectos positivos y negativos que veo. Ellos me dicen cómo están de cercanas o de lejanas algunas opciones que pueden venir y en eso pasamos un par de horas entretenidas".

Presidente de Las Palmas, en el caso Vitolo: "No me merece ninguna opinión. Siento un gran respeto por ese club, por sus aficionados, me dieron muchas cosas y siempre los recordaré. Estoy muy agradecido a Las Palmas y no voy a opinar de ese tema. Ya acabó. Ahora empezamos una nueva etapa con mucha ilusión".

Canteranos: "Realmente, y esto no son sólo palabras, hay chavales que me están encantando, les veo con una capacidad, porque la actitud, como me pusieron a mí cuando terminé la mili, se les supone muy positiva y buena, pero la capacidad que me están demostrando está bastante por encima de lo que me esperaba. Es cierto que es pronto, que hay que ir viéndolos, que jugarán partidos en pretemporada y sacaremos conclusiones más certeras. La primera impresión es extraordinaria".

Primer partido, el viernes: "No es fácil saber lo que va a pasar porque no soy adivino. Lo que sí tengo claro es que se va a tratar de mostrar un pco lo que somos. Nos va a faltar que algunos jugadores interpreten bien la posición donde se van a desenvolver. Hay conceptos que tienen que cambiar con respecto a lo que estaban haciendo. Prefiero que las cosas sean sencillas, pues, a veces, lo complicado es hacerlo fácil. Habrá cosas que se irán viendo y nos permitirán ir apoyándonos en ellas para afianzarlas en el futuro. Todavía no tenemos un mediocentro específico, un pivote, como lo que hemos hablado antes de Guardado, hay jugadores que lo hemos colocado ahí y a ver cómo se van desenvolviendo".

Javi García y Pasalic: "A mí me gustan todos los jugadores. Les veo y todos me entusiasman. Cualquiera me valdría. Esos nombres como otros. Son grandes futbolistas que, si al final acaban aquí, encantado. Encontraremos a los jugadores adecuados para jugar bien. Seguro".