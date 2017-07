Últimas horas de Ceballos como bético

La salida de Dani Ceballos al Real Madrid es un hecho. Cuestión de horas. Mucho tendrían que cambiar los acontecimientos para que el utrerano no acabara defendiendo los colores de la escuadra del Santiago Bernabéu, pero a día de hoy han surgido ciertas discrepancias a la hora de cerrar el traspaso del centrocampista, puesto que el Real Madrid siempre es reacio a pagar la cláusula de rescisión y partidario de negociar con los clubes de procedencia del involucrado.

Se esperaba que la operación entre ambos equipos se cerrará en los pactados 18 ó 19 millones de euros que se manejaban en un principio, pero es una fórmula que al club verdiblanco no le satisface demasiado, puesto que recibiría el montante en diferentes plazos y la entidad de la avenida de La Palmera prefiere recibir todo el dinero inmediatamente para ir al mercado de fichajes para cerrar los huecos de su plantilla.

Ante esta tesitura, el Real Madrid se habría planteado abonar la cláusula, tal y como informaron varios medios de comunicación en el día de ayer, pero no se dio dicha circunstancia, por lo que el pase de Dani Ceballos a la escuadra blanca queda paralizado hasta nuevas noticias.

El entorno madridista no es ajeno al desembarco de Ceballos en la capital del país y se generan opiniones. El último en hacerlas fue el exdirector general merengue Jorge Valdano. "Me gusta mucho, es un jugador distinto, de gran despliegue aunque algunos no lo reconocen. Se tiene que consolidar y ser más regular, pero es un talento superior. Es más fácil que este talento se dé en España que en el resto de países de Europa. Es un gran acierto su fichaje", comentó el entrenador argentino en los micrófonos de Onda Cero.