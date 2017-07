Balona 1-0 Real Betis: Se le ven las intenciones, pero le falla el acierto

No empieza el Betis de Quique Setién su andadura. Aunque dominó durante todo el encuentro ante un Segunda B, un fallo de concentración le puso el partido en contra al cuadro bético, que, con todo, mostró una cara distinta al de la temporada pasada, intentando proponer continuamente.

Y es que, como no podía ser de otra manera después del discurso que viene pronunciando Quique Setién, el Betis entró al partido contra la Balona con la intención de llevar el peso del juego. Y así fue, en toda la primera mitad intentó acercarse a la meta local, que guardó con acierto Godino.

A pesar de intentar una puesta en escena distinta, el cuadro verdiblanco cayó en un error de la temporada pasada. A los cinco minutos de juego, una falta casi en el centro del campo se convirtió en la primera oportunidad para los locales, que supieron aprovecharla. Pusieron el balón rápido en juego los de Juan María Sánchez y, en una transición de izquierda a derecha, Gato entró por el extremo diestro para batir a Pedro. 1-0 en el marcador y a remar contracorriente.

Intentando superar el revés, los de Setién siguieron a lo suyo, llevando la manija del duelo. Sí que es verdad que se les notaba la carga de trabajo, pues no había en el césped esa frescura que necesita el juego del técnico cántabro. Aun así, en tres toques eran capaces de cambiar el juego de una banda a otra. Por Brasanac pasaban casi todos los balones y Mandi también daba otra posibilidad a la salida de pelota. En un 1-4-1-4-1, Barragán era el único fichaje que salió de inicio, el serbio actuaba de pivote y Jonas y Narváez eran los interiores. El primer once del ex de Las Palmas fue: Pedro, Barragán, Mandi, Tosca, Redru, Brasanac, Jonas M., Joaquín, Narváez, Nahuel y Zozulia.

En las bandas, Nahuel y Joaquín se intercambiaban continuamente y, por ahí, llegaban las jugadas de peligro. En el 18' Jonas Martin definió mal tras un gran pase interior del extremo rosarino. Luego, el propio Nahuel la enviaba arriba después de una volea en la frontal del área. Al filo de la media hora, el francés, en la esquina izquierda del área pequeña, le dio picadita, pero Godino actuó con acierto.

Ya en el minuto 30, Redru salió del terreno de juego, entrando José Carlos por él y pasando Tosca al lateral zurdo. En el 37', Martin no aprovechó su tercera oportunidad y en el 39' Nahuel reclamó penalti tras un leve contacto con un rival dentro del área.

Zozulia se mostró muy voluntarioso, pero sin acierto ninguno en sus acciones. Así, perdiendo por 1-0 se fue al descanso el cuadro de Quique Setién.

Ya en la segunda mitad, se produjo el esperado carrusel de cambios típicos de los partidos de preparación, proponiendo sobre el césped un once casi totalmente nuevo: Valles, Amat, Pezzella, José Carlos, Durmisi, Víctor Camarasa, Fabián, Jonas, Aitor Ruibal, Nahuel y Zozulia.

Camarasa actuaría de pivote y Amat, de lateral derecho, sitios para los que, en principio, no han sido fichados, pero las bajas y la falta de efectivos han provocado que Setién fuera probando en este primer encuentro.

Pezzella, después de que saliera Joaquín, ha sido el capitán del equipo en su tercera temporada como futbolista bético.

En la segunda parte el caudal de fútbol disminuyó por parte de los visitantes, que en el 61' dieron entrada a Sergio León, Nacho González y Junior. Más cambios y nuevas pruebas. José Carlos pasó al puesto de pivote.

En el 65', Aitor Ruibal, que fue uno de los más incisivos envió un potente zurdazo por encima del travesaño de Javi Montoya, ex de la cantera heliopolitana.

Luego, en el 67', Sergio León tuvo la primera de sus tres ocasiones. Todas con la pierna izquierda y sin acierto de cara a la portería.

Así fue pasando el tiempo, en el que el Betis disminuyó su posesión y dominio, sin conseguir poner en serios aprietos a la Balona, que hizo hincar la rodilla a los de Setién en el primer 'bolo' de pretemporada.

Les quedan 11 para mejorar y buscar el fútbol que quiere mostrar Quique Setién.