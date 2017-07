El Betis se descarga de mucho peso

Mediada la temporada pasada, no eran pocos los partidarios en hacer sólo algunos cambios en la primera plantilla. La idea de fortalecer el equipo con cuatro o cinco fichajes de alto nivel y mantener una base continuista se contemplaba, pero con el paso del tiempo, y debido a la la llegada de Serra Ferrer y a la posterior salida de Miguel Torrecilla cambiaron todos los planes previstos en la dirección deportiva verdiblanca.

Ahora mismo, el Real Betis Balompié afronta una nueva operación salida. La incorporación de un entrenador como Quique Setién, que tiene un estilo tan particular y definido y que en nada se parece a Gustavo Poyet y a Víctor Sánchez de Amo, hacen que muchos jugadores se tengan que buscar su futuro lejos del Benito Villamarín. Hasta doce futbolistas ya han hecho las maletas y no seguirán como béticos. Los primeros en salir fueron Manu Herrera, Álex Martínez y Cejudo, que acabaron contrato. Álex Alegría y Rubén Castro se van cedidos; Donk y Pardo no siguen tras finalizar sus cesiones, y Pacheco, Portillo, Piccini, Petros y Bruno se han ido traspasados, a los cuales se ha sumado Dani Ceballos hoy mismo.

Se puede dar alguna salida más

El capítulo de salidas no puede quedarse ahí en el Real Betis Balompié, puesto que aún pueden producirse algunas más. La dirección deportiva dirigida por Lorenzo Serra Ferrer no es reacia a hacer nuevos movimientos siempre que se reciba una buena inyección económica que permita a la entidad de la Avenida de La Palmera asaltar el mercado de fichajes.

Ante esta tesitura, el club conoce que futbolistas como Pezzella, con gran cartel, o futbolistas como Mandi, que según L´Équipe está cerca del Stade Rennais, y Jonas Martin, ambos bien valorados en Francia, pero que no han terminado de rendir como se esperaba, podrían proporcionar unos millones con los que afrontar otras opciones en el mercado.