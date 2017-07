Oficial: Acuerdo con el Real Madrid por Ceballos

El Betis acaba de hacer oficial el traspaso de Dani Ceballos al Real Madrid. En un escueto comunicado, "el club agradece a Dani Ceballos los servicios prestados durante su etapa en el club y le desea suerte en su nueva andadura profesional".

Finalmente, el Real Madrid pagará todo el importe del traspaso en un plazo, como quería el Betis para tener liquidez en el mercado, aunque la cantidad será inferior a la ofrecida inicialmente.

El anuncio también habla de un acuerdo y no del pago de la cláusula, ya que el Real Madrid no quería llegar a ese extremo para no enturbiar las relaciones con el cuadro bético, que percibirá 14 millones de euros por el jugador.

Dani Ceballos jugará las próximas seis temporadas en el Real Madrid. El jugador será presentado el próximo jueves, día 20, a las 13.00 (hora peninsular) en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu. El internacional sub 21 se incorporará a la pretemporada del Real Madrid en los Estados Unidos el viernes, día 21.