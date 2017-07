Sergio León se moja en ED: su objetivo personal, Setién, Rubén Castro, Serra...

Con la ilusión de un canterano, pero con la madurez de un hombre que se ha hecho a sí mismo. De este modo ha llegado al Real Betis un fichaje de consenso: Sergio León. El atacante de Palma del Río afronta su segunda etapa en el club de sus amores consciente de que está ante la oportunidad de su vida, la cual viene a aprovechar como sea. En la primera parte de la entrevista con ESTADIO Deportivo en Montecastillo, el cordobés ha repasado la actualidad del equipo en el inicio de la preparación.

-¿Cómo ha ido la primera semana de pretemporada?

- Bien, como todas las pretemporadas, al principio es un poco duro, pero poco a poco vamos cogiendo la forma y esperemos que sigamos así.

- ¿Ya están superados los pequeños problemas musculares de los primeros días?

- Estaba bien, pero me iban sacando para quitarme un poco de carga. No sé si seguirán quitándome un poco de carga estos días, pero estoy a disposición de lo que me digan tanto el míster como los médicos. He completado sin problemas los entrenamientos, pero, como te digo, estoy a disposición del míster si no dice el médico lo contrario. Si me quitan, bien, si no, estoy al cien por cien para entrenar.

- En las sesiones se ve que Quique Setién está continuamente hablando al grupo y corrigiendo e incluso parando cuando quiere decir algo.

- Nos estamos adaptando poco a poco, es verdad que llevamos poco más de una semana solamente, que hay chavales de cantera, mucha gente nueva€ Tanto los nuevos como los que ya estaban nos tenemos que adaptar al juego de Quique, pero creo que poquito a poco vamos cogiendo forma y vamos a intentar coger todos los hábitos que Quique nos quiera dar e intentar adaptarnos a ellos lo antes posible.

- Él mismo ha dicho que su forma de entender la relación con los futbolistas es con cercanía.

- Desde el primer día que llegaron tanto él como sus ayudantes el trato es muy cercano con los futbolistas, algo que transmite una tranquilidad que es necesaria para todos. Esa cercanía con todos te hace ganar esa confianza que se traslada a los entrenamientos y al campo.

- Lo que sí se está viendo es una gran intensidad en los entrenos.

- Aquí la intensidad es lo que cuenta desde el principio, queremos ponernos en forma cuanto antes y mientras más intensidad le metas, antes te pones en forma. El camino que llevamos todos creo que es el adecuado, todavía queda algo más de un mes de pretemporada en el que vamos a seguir dando esta intensidad y coger la forma cuanto antes.

- A la hora de trabajar sobre el césped, entre los futbolistas sólo estáis hablando de fútbol.

- Está claro. Cuando el entrenamiento ha finalizado hablamos de los hábitos en el campo, de esos matices de un centro, de un pase, de dónde hay que cerrar€ hablamos de eso cuando estamos estirando y no sólo ayuda a corregir, sino que crea una unión que al final también es buena.

- De momento, a Sergio León lo estamos viendo sólo en la punta de ataque.

- Obviamente, mi sitio es delantero centro. Yo estoy a la disposición del míster y, donde me quiera poner, allí estaré yo sea en banda, mediapunta o lo que sea para aportar todo lo que pueda. Sí que es verdad que donde más a gusto me siento es en mi posición natural, que es arriba.

- Es raro ver a un Betis sin Rubén Castro.

- La sensación ha sido rara. Ya fue rara en la primera cena, que no estuviera ahí sentado. Es una decisión que ha tomado que creo que le vendrá muy bien para despejar la mente, una experiencia nueva que va a vivir en la que todos le deseamos lo mejor. Rubén para nosotros es un símbolo del equipo y del club, y todo lo bueno que le venga a él, bienvenido sea.

- Eso conlleva más presión para los delanteros que están, ¿no?

- Es una cosa que no me importa, al final soy un chaval al que le gusta la presión e intentaré hacerlo lo mejor posible. Intentaré meter todos los goles que pueda, trabajaré para el equipo y aportaré todo lo que esté a mi disposición.

- Él llegó al Betis con algo más edad de la que ha llegado usted y se ha ido como el máximo goleador de la entidad. Aunque Sergio León querrá escribir su propia historia.

- Para eso estamos aquí, para cada uno escribir su historia, no ya la del club, sino también la suya propia. Cada uno tiene sus metas y sus retos. Este reto es difícil, pero a la vez bonito. Sustituir a Rubén es muy difícil, ha dado muchísimo al Betis, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible para intentar que no se note la ausencia de Rubén.

- Usted ha dicho que, sea la categoría que sea, siempre se marca llegar a los 15 goles, aunque Serra le dijo que, si en Osasuna metió 10, en el Betis tiene que marcar 20.

- Bueno, al final son conversaciones así, de guasa, pero vamos, yo voy a luchar por mi reto de todos los años que, da igual la categoría, son 15. Aunque si puedo meter 20 iré a por los 20 y si puedo 25, pues 25. Si los que puedo son 12, pues 12, tampoco es una cosa que me obsesione. Al final lo principal es ayudar al equipo y si yo meto 10 ó 12 y Sanabria mete otros 10 y nos vamos repartiendo los goles, pues mejor para todos. Al final lo importante es el bloque.

- Al fin y al cabo, sólo tres delanteros (Alfonso, Oliveira y Luis del Sol) en el Betis han marcado 20 o más goles en Primera.

- También me dijeron eso en Elche y me propuse el reto de intentar superarlo y me quedé al borde de superar a Jorge Molina, que creo que metió 26 goles y yo metí 23 en mi segundo año en Segunda división. El año pasado metí 10 en mi debut en Primera, por lo que este año, que es mi segundo, intentaré superarlo. Y para eso he venido, para aportar goles, velocidad al equipo€ Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí. Qué mayor ilusión que la de jugar cada quince días en el estadio de tus sueños.

- Hablando de Serra, Joaquín dijo que estaba 'acojonao' con sus ganas, ¿y usted?

- Cada año hay que hacer borrón y cuenta nueva porque cada temporada es diferente. Este año vamos a intentar hacerlo mejor que el año pasado, que hubo una salvación holgada, aunque también estábamos tres o cuatro equipos ahí abajo que no ganábamos y eso se lo puso más fácil al resto. Este año vamos a intentar superarlo todo y, por lo menos, superar lo del año pasado, que es lo importante para nosotros y para todo el equipo.

- Ese aire nuevo, de ganas, además de con Serra, ha llegado con los fichajes. Han llegado nombres que gustan mucho a la afición, pero si había uno de consenso ha sido el suyo.

- Al final es un orgullo que la afición se acuerde de ti después de haber debutado hace tantos años. Creo que es de admirar, también, porque entiendo que algo bien habré hecho en lo que es el fútbol, en mis años de Segunda y Primera. Si se acuerda de ti la gente es porque algo bien habrás hecho, pero hay que sentirse orgulloso del trabajo que haces y redoblar ese trabajo aquí en el Betis.

- Además, firmar tan pronto y ser el primer fichaje le ha podido dar la tranquilidad que no tuvo el verano anterior.

- El año pasado fue muy complicado tanto para mí como para mi familia. Estuve un mes y medio yo solo en el hotel encerrado porque no sabía cuándo iba a salir. Me dijeron que tres o cuatro días y pasó un mes y medio. Empezó LaLiga y recuerdo que la primera jornada yo estaba en un bar viendo primero el Osasuna y luego el Eibar porque no sabía dónde iba a ir de los dos, pues estaban las dos opciones. Al final me decanté por Osasuna y llegué el siguiente jueves, entrené un día y al día siguiente debuté. Al final, son anécdotas para contar el día de mañana y todo ha salido muy bien. A día de hoy, estoy muy contento de estar aquí en el Betis.