Sergio León: "¿Un ídolo? No le voy a hacer la pelota a Joaquín... Villa"

1. Una canción

Cualquiera de flamenco. Pero hoy en día me gusta muchísimo Antonio José, que es amigo mío desde chico, de mi pueblo, y está ahora mismo en todo lo alto. La última que ha sacado de ´Tú me obligaste´ me gusta muchísimo.

2. Una película

Soy poco de cine. Cuando voy al cine voy a ver películas de dibujos con el niño... hace mucho tiempo que no puedo ver una película tranquilo desde que tengo a los niños. Me gustaba mucho, por ejemplo, ´Avatar´, que me parecía una película bonita que a todo el mundo le ha gustado. Nos llegó al corazón esa película.

3. Un ídolo

Iba a decir Joaquín, pero no le voy a hacer la pelota. Villa.

4. Una frase

La que tengo tatuada está dedicada a mi padre: ´Que el dolor de haberte perdido no me quite la alegría de haberte tenido´. Me identifico más con ´trabajo más humildad es igual a éxito´.

5. Un sitio para perderse, para encontrar la tranquilidad

A cualquier lado con mi familia. La familia es lo más importante y en cualquier lado que estemos solos estaremos a gusto.

6. Sergio León no puede vivir sin...

La Playstation, soy un friki de la ´Play´. Me gusta jugar con mis amigos al ´Call of Duty´ o cualquier juego entretenido ´online´ o de disparos. Ahora mismo lo estoy pasando mal sin la ´Play´. Camarasa es más de FIFA, yo hace muchos años que no juego a ningún juego de fútbol. Cuando hay que jugar también me pongo.

7. Un sueño

Uno de los sueños que tenía lo estoy cumpliendo en este momento, que es jugar aquí en el Betis.

8. Un recuerdo

Obviamente, mi padre, lo recordaré para toda la vida. Todos los momentos que he vivido con él viajando a Sevilla y eso va a ser un recuerdo muy bonito para mí.

9. ¿Quién será esta temporada el ´7´ del Betis?

Esperemos que yo.

10. ¿Y el ´pichichi´ del Betis?

Esperemos que yo también.