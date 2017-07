Tana abre una puerta que Las Palmas quiere cerrar

Buscar un sustituto de garantías para Dani Ceballos es uno de los asuntos que más ocupa y preocupa en Heliópolis. Son varios los nombres que se manejan. Y entre ellos, deslizado por Quique Setién, se encuentra el de Pedro Tanausú Domínguez Placeres, conocido futbolísticamente como Tana.

El problema es que la Unión Deportiva Las Palmas no está por la labor de desprenderse del mediocentro canario y su presidente, Miguel Ángel Ramírez, ya ha dado sobradas muestras de ser un duro negociador. De hecho, en tierras canarias aseguran que el dirigente amarillo ni siquiera se sentará a hablar si la oferta que llegue no supera los seis millones de euros.

Esa es la barrera marcada por la UD y sería el Celta de Vigo el que más se ha acercado a ella, poniendo sobre la mesa cinco kilos.

Se trataría, de hecho, de la única propuesta formal que ha llegado por el centrocampista, que pese a renovar el pasado año hasta 2019, con el consiguiente aumento de salario y cláusula, ahora de 30 millones, sigue percibiendo un sueldo no demasiado elevado.

Es por ello que, a sus 26 años, Tana deja entreabierta una puerta, la de su salida a un equipo que le permita crecer, que su club quiere cerrar. No en vano, la entidad insular no sólo promete ser dura en una hipotética negociación, más si cabe si es Setién el interesado, sino que pretende ampliar el contrato del jugador y blindarlo.

Mientras tanto, el jugador prefiere pasar de puntillas por el asunto de su futuro y se muestra comprometido con la UD, sin descartar, eso sí, que pueda cambiar de aires si todos salen ganando. "Esos temas los lleva mi representante con el club porque yo no quiero saber nada. Estoy muy contento aquí y mi cabeza está centrada en jugar en Las Palmas otro año más. Si el club y mi representante llegan a un acuerdo para salir, habría que contemplarlo, pero sólo pienso en quedarme aquí porque desde antes de la llega de Setién, con Paco Herrera, que no me quería, el club siempre me valoró y me dejó con ficha y eso es para sentirse agradecido", ha señalado en As el futbolista canario, agradecido, con matices, a Quique Setién: "Cuando llegó me dio mucha confianza y la oportunidad de jugar casi siempre como titular. Eso se agradece, pero él mismo me decía que los dos nos habíamos ayudado mutuamente. Yo le agradezco lo que hizo por mí y el también me lo agradeció porque nosotros cogimos su idea y la transmitimos en el campo haciéndole a él también mejor entrenador".