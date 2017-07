Durmisi cambia la hoja de ruta

En la lista de puestos a reforzar elaborada entre Quique Setién y Lorenzo Serra Ferrer no estaba, en principio, el lateral zurdo. A priori no estaba previsto fichar a un lateral que ocupase el puesto que dejó libre Álex Martínez, ya que lo veían bien cubierto con el canterano Junior, con Tosca, Guardado y la eventual ayuda de Rafa Navarro (diestro que debutó en la izquierda con el primer equipo), pero la alta cotización en el mercado de Riza Durmisi podría obligar al Betis a cambiar de planes. Que el danés gusta mucho a clubes importantes de las principales ligas de Europa no es ningún secreto, como tampoco lo es que el club no podría resistirse a vender si uno de esos equipos llega con los 20 millones de euros marcados en su cláusula o, en su defecto, con una cifra que se acerque a los 14 kilos, el mínimo que aceptaría el Betis.

En este sentido, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, la Roma es la más predipuesta a realizar un desembolso fuerte, intención que ya ha comunicado al pobladísimo entorno de Durmisi; movido por varios agentes por todo el continente.

Cabe recordar que un intermediario autorizado le está moviendo por Turquía y se ha encontrado con el fuerte interés del Galatasaray y de otros clubes de la liga otomana. Además, también preguntaron por él en Alemania e Inglaterra, siendo Schalke 04, Liverpool y Southampton los que más interés habían mostrado.

No obstante, lo que de verdad ha terminado de desatar la rumorología han sido unas palabras que el propio Durmisi ha publicado en su perfil de Instagram en las que aseguraba estar preparado para afrotar "Nuevos cambios". Con este texto, el ´14´ bético acompañaba una fotografía en la que se le veía tomando un café en la céntrica Avenida de la Constitución de Sevilla con sus nuevos representantes.

"Encantado de trabajar con la agencia HCM", aseguraba Durmisi, quien tiene acuerdos con otras agencias. En teoría, según sus palabras, su nuevo apoderado sería Hasan Cetinkaya, exfutbolista sueco de origen kurdo al que atribuyen muy buenos contactos en las ligas de Turquía y de Alemania.

Tanto es así, que la prensa de Dinamarca ha interpretado este movimiento como la antesala de un traspaso para el que afirman que Durmisi ya está preparado, siempre y cuando la oferta sea también beneficiosa para la entidad.

De momento, en las oficinas del Villamarín hay una calma tensa. Saben que el río suena, pero esperan noticias.