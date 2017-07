Diego Castaño: "El ADN bético hace llevar al equipo a cualquier parte"

Diego Castaño tiene una afición por encima de cualquier otra: el Real Betis Balompié. Sin embargo, desde hace unos años el atletismo comenzó a ser otra de ellas. Como resultado de la mezcla de una con la otra, logró ganar una maratón con su camiseta verdiblanca. Este sevillano que reside hoy en Chicago, además de compatibilizar su rutina laboral y familiar, se encuentra preparando la conocida maratón de Chicago.

Pregunta: Su pasión por el atletismo, ¿le ha acompañado toda su vida?

Respuesta: No, mi afición por el atletismo viene de hace cinco o seis años y sin ningún motivo en particular. Comencé saliendo a andar, hasta que decidí empezar a correr. Ahora trato de salir a correr una vez cada dos o tres días

P: Pero no es un simple hobby al que acuda para estar en forma. Además de eso, usted prefiere competir.

R: He hecho varias carreras por Sevilla y gané la maratón de veteranos con mi camiseta del Betis. Ahora me he apuntado a la maratón de Chicago, que se celebra el 8 de octubre. Y aprovechando unos días en Sevilla, estoy buscando una nueva camiseta de Betis para competir. No quería irme de vuelta sin ella.

P: ¿Qué le llevo a correr con la camiseta del Betis?

R: Yo siempre he sido bético, socio, incluso tengo acciones del Betis. Siempre he llevado a mi equipo a todos los lados a los que he ido. Es algo que viene en el ADN bético. Llevamos a nuestro equipo a cualquier parte.

P: ¿Cómo se prepara un maratón de Chicago inmerso en una rutina familiar?

R: Es difícil. Allí mi mujer y yo tenemos nuestros trabajos, los niños sus cosas del colegio... intento sacar algo de tiempo por las tardes entre semana y, por supuesto, los domingos. También trato de cuidar mucho la alimentación y de sacar un hueco cada dos-tres días para correr entre 12-13 km, pero tengo que ir subiendo. La maratón de Chicago es mucho más.

P: Va a visitar a la plantilla en Montecastillo gracias a Marcos Álvarez. ¿Qué clase de relación tiene con él?

R: No soy yo quien la tiene, sino mi hermano. Yo voy a visitar el entrenamiento del Betis como aficionado, pero no conozco a nadie.

P: ¿Qué opina del trabajo que está realizando Serra Ferrer?

R: De momento lo veo muy bien. Serra hará un buen trabajo por el Betis porque es de sangre bética.

P: ¿Y sobre el tema de Dani Ceballos?

R: El Betis está antes de todo. Antes de cualquier jugador, entrenador o presidente. Ellos irán entrando y saliendo, pero el Betis es la entidad en sí y su afición. Ceballos no se si se equivocará, eso se verá el año que viene. Él es un chaval joven, aún no se sabe cómo puede salir...y al Betis no le viene mal el dinero. Al final todo lo que le venga bien al Betis, me gustará, sea Ceballos, Rubén Castro o quien sea.

P: Como aficionado, ¿tiene alguna ilusión en particular que desee cumplir?

R: Sin duda, mi ilusión sería conocer a Joaquín. Más que cualquier fichaje que pudiéramos hacer.