Lucas Pérez dice 'no' al Fenerbahçe

No es una prioridad, ahora, firmar a un delantero en Heliópolis, donde Quique Setién está contento con Sergio León y Tonny Sanabria. Sin embargo, la marcha de Rubén Castro a China (a priori sólo hasta diciembre) invita a pensar a Serra Ferrer que tampoco es descabellado reforzar la punta de lanza verdiblanca un poco más.

Y por eso el mallorquín está trabajando sin prisas, pero sin pausa, en intentar hacerse con un ariete de nivel que pueda ajustarse a un buen precio. Por eso, sin ir más lejos, semanas atrás el propio Setién (tirando de buenas relaciones) contactó con el agente de Lucas Pérez, como ya adelantó ED, topándose frontalmente con los deseos del Arsenal, que desea venderlo y, a ser posible, recuperando gran parte de los 20 millones que les costó hace sólo una temporada.

Una situación que ahora, varias semanas después, ya no es tal, siendo varios millones menos los que aceptarían los 'Gunners' para traspasarlo. De hecho, sin ir más lejos, ha sido el propio Lucas Pérez quien ha frenado el interés del Fenerbahçe, que ofrecía 12 kilos para hacerse con el gallego, quien ha perdido su dorsal y no se ha ido de gira junto al resto del equipo. El verano es muy largo y Serra no le quita ojo.