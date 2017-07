Adrián San Miguel, con la puerta de salida abierta, replica al dueño de su club

A principios de verano hubo rumores de una posible venta de Antonio Adán y el Betis fue relacionado con los españoles Joel Robles, del Everton, y con el canterano Adrián San Miguel, sin protagonismo en el West Ham.



Ambos porteros ya están en el mercado de una manera clara. Una situación similar vive Joel. El Everton ha pagado 30 kilos para fichar a Pickford, exmeta del Sunderland, y el getafense ya no tiene sitio en el plantel 'Toffee' y busca equipo. El Depor ya ha mostrado interés en él.



Por su parte, el West Ham ha cerrado una cesión con obligación de compra con Joe Hart, sin sitio en el City, por lo que ahora busca una salida para el de Su Eminencia, que ha defendido recientemente en Twitter su trabajo y el de su compañero Darren Randolph.



Y es que el dueño del club de Londres, David Sullivan, ha despreciado, de alguna manera, a los dos arqueros en nómina con unas palabras al internacional inglés: "Joe Hart es el mejor portero con el que he trabajado".



Así, Adrián le ha agradecido su "sinceridad" y le ha recordado que "aún hay dos grandes profesionales defendiendo" a su club.





Thanks for your sincerity! But you still having "two great professionals" respecting,fighting & defending this badge? https://t.co/mISuWCx6Bm