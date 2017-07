Tana: "Es cierto que he hablado con Setién"

"Es cierto que he hablado con Setién, pero no sobre mi futuro, ni sobre el Betis", ha reconocido Pedro Tanausú Domínguez Placeres, Tana, en los micrófonos de Radio Marca Gran Canaria. Y es que el centrocampista de la UD Las Palmas sigue manteniendo la relación con el técnico cántabro: "Nos hemos mandado algunos mensajes, pero no hemos hablado por teléfono. De eso hace ya mucho tiempo".

Sobre su futuro, el canterano amarillo dice que está centrado en hacer una buena temporada con su equipo, aunque no descarta nada: "Yo sé lo que veo en los periódicos. Me trato de mantener al margen y no meterme en los asuntos que lleva mi representante. Si llega alguna oferta que interese al club, la valoraré y decidiré lo que sea mejor".

A sus 26 años, Tana no vería con malos ojos una salida para dar un paso hacia adelante: "Como cualquier jugador quiero mejorar y progresar. Si llega una buena oferta me lo pensaré, pero no se puede decir que esté forzando la salida. Sigo entrenando igual y con la idea de empezar a tope la temporada con Las Palmas. No he hablado con el presidente, ni con la dirección deportiva. Más que nada porque no estoy pendiente de nada que no sea el fútbol".

Con todo, Tana se mantiene ajeno a lo que se pueda gestar a su alrededor, dejando esa labor a su representante, quien tiene carta blanca: "No he tenido ninguna conversación sobre mi futuro ni con Unzué, ni directivos del Celta. Tampoco con Setién, ni con directivos del Betis. El trabajo que haga mi representante no lo sé, pero yo no he tenido contactos con ningún equipo".