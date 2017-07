Benfica 2-1 Betis: Otra vez la misma película

Aun habiendo un trofeo por medio, los marcadores en los amistosos dan exactamente igual. O, como mucho, se pueden decir que son lo de menos. Lo que importan son las conclusiones, y las que está arrojando hasta ahora el Betis, más allá de que aún no conozca la victoria en la pretemporada, no son muy positivas. En resumen, sale con personalidad, dispuesto a mandar, pero no tiene profundidad en el último tercio del campo y atrás es una madre. Da igual que tenga delante a un Tercera o a todo un campeón de la liga portuguesa: tras cada pérdida, le crean una ocasión. Y no una cualquiera.

Esta vez, fue Amat el que regaló el cuero y Seferovic, que poco tiene que ver con el que pasó por la Real Sociedad, no le hizo ascos. Sin esperarlo, el Betis empató, para volver a regalar otro tanto en un segundo tiempo tedioso, por culpa de las continuas sustituciones.

Quique Setién apostó por un once mucho más consistente, dejando las probaturas en el pivote de su 4-1-4-1 y situando ahí a un jugador específico, como César de la Hoz. Joaquín e Iván Navarro ocuparon de inicio los extremos; Narváez, que venía pidiendo un sitio, y Camarasa fueron los interiores; y Sergio León, que ha podido estrenarse como goleador, el punta.

Pero el Betis repitió los errores que le llevaron a encajar goles en sus dos primeros ´bolos´ de pretemporada. Salió mandando, tocando en la zona ancha, pero sólo siendo ancho y nada largo, mientras el Benfica esperaba atrás ordenado, esperando a cazar alguna contra. Tras dos intentos lejanos y mal dirigidos por parte de Iván Navarro y Narváez, llegó el 1-0. Amat la entregó mal y Seferovic se escapó hacia la meta de Adán, al que vio adelantado, por lo que se atrevió a intentar superarle desde unos 25 metros con una vaselina que le salió perfecta. Un golazo y un jarro de agua fría para un Betis que encajó muy mal este golpe en el minuto 15.

Los 'encarnados' se fueron sintiendo cada vez más a gusto con el paso de los minutos y Seferovic gozó de algunas oportunidades más, desbaratadas por Adán. Se le anuló, incluso, un tanto a los lusos, tras hacerse Jonas con el balón dentro del área cuando el meta mejoreño había sacado de puerta.

No tenía mucha pinta de que los verdiblancos fuesen a empatar, pero sí, lo hicieron, tras una gran acción de cuatro canteranos: Rafa Navarro, Iván Navarro, Joaquín Sánchez y Sergio León. El primero percutió, el segundo centró, el tercero cazó el balón en el área y asistió, y el cuarto la metió dentro de la meta de Julio César.

A la segunda parte salieron los mismos jugadores, prácticamente, pero pronto comenzaron Setién y Vitória a realizar sustituciones, lo que llevó a unos 45 minutos llenos de interrupciones, en los que fue complicado jugar. A eso, se le sumó a los béticos el 2-1, también obra de Seferovic, tras hacer mal el fuera de juego una adelantadísima defensa verdiblanca. El suizo corrió solo muchísimos metros y batió a Dani Giménez, la única novedad hasta entonces. Después, Setién modificó la defensa al completo, y más tarde el centro del campo y la delantera.

Lo intentaron Junior, Aitor y Julio algunas veces por la izquierda, sin suerte, otra Fabián, en la mejor jugaba del partido, pero su lanzamiento, tras irse de unos cuantos rivales, se estrelló en el palo; y, finalmente, un Zozulya que está teniendo hasta ahora más minutos de los esperados.

Pero a este Betis le falta un buen pivote, que sostenga y dé juego (lo que estará acordándose Setién de Roque Mesa...), una zaga mucho mejor ajustada y más movilidad en ataque, que no es poco. Y es esto lo realmente imporante a estas alturas, porque caer 2-1 ante todo un Benfica podía entrar dentro de los normal. Lo extraño es que el equipo tenga tantas carencias. Cuestión de fichar y de entrenar más para que, por fin, pueda verse otra película.

Benfica: Julio César, Pedro Pereira, Luisao, Jardel, Hermes, Cervi, Filipe Augusto, Rafa Silva, Jonas y Seferovic. También jugaron: Lisandro, Buta, Gonçalves, Carvalho, André Carrillo y Mitroglou.

Real Betis: Adán, Rafa Navarro, Mandi, Amat, Durmisi, De la Hoz, Camarasa, Narváez, Joaquín, Iván Navarro y Sergio León. También jugaron: Dani Giménez, Barragán, José Carlos, Pezzella, Junior, Brasanac, Fabián, Julio, Aitor, Nahuel y Zozulya.

Goles: 1-0 (15') Seferovic; 1-1 (31'): Sergio León; 2-1 (49') Seferovic

Árbitro: Luis Godinho (Portugal).