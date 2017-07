El Betis ata a Feddal tras caerse Marcano

El fichaje del central será el próximo en llegar a Heliópolis pues el Betis ya tiene prácticamente cerrado al elegido. Se trata de Zouhair Feddal, de 28 años, que esta temporada ha jugado en el Deportivo Alavés y que ha rechazado varias ofertas, entre ellas una de Arabia Saudí, para jugar finalmente como verdiblanco las cuatro próximas temporadas, tal y como informan As y Diario de Sevilla y ha podido confirmar también ESTADIO Deportivo.

No en vano, esta redacción ha podido conocer que la ofensiva final del Betis por Feddal se ha debido a que la primera opción se ha convertido en un imposible para el club. Esa opción no era otra que la de Marcano, del Oporto. La directiva verdiblanca ha intentado convencer al conjunto luso de todas las maneras posibles pero no ha habido forma. De hecho, el Oporto rechazó ayer la última intentona del Betis, que incluso ponía dinero al contado sobre la mesa, pero la negativa del club portugués hizo que Serra Ferrer virara definitivamente hacia Feddal.

El marroquí era la segunda opción de la dirección deportiva y este ha puesto de su parte para acabar vistiendo de verdiblanco en una operación que se cerrará en torno a los 2,5 millones de euros. El central debería estar a las órdenes de Setién la próxima semana, por lo que su llegada a Sevilla podría producirse durante este domingo o lunes.