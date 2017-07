Setién, sobre el partido, Guardado, Tello, Jonas o Feddal

No se había prodigado mucho ante los micrófonos hasta la fecha, por lo que se esperaba con ganas la siguiente intervención de Quique Setién, quien ha atendido a los medios tras acabar el Betis 1-0 Vitória, o, lo que es lo mismo, el primer triunfo del equipo verdiblanco en verano. Esto es lo que ha dicho el técnico cántabro.

La victoria

"Las sensaciones han sido bastante positivas. Sobre todo, en cuanto al conocimiento que estoy adquiriendo de todos los futbolistas. También, por la puesta a punto del estado físico y la asimilación de conceptos que estamos tratando de transmitir. Independientemente de los resultados, el equipo poco a poco va mejorando, los futbolistas se van sintiendo más cómodos, van entendiendo más cosas... y eso es la prioridad. Y, para mí, conocerlos y saber lo que pueden dar en las situaciones. Así puedo conocerlos mejor para tomar las decisiones. A medida que vayan pasando, los partidos lo haré mejor. También podemos ver a los chavales. He venido con una idea clara. Hemos firmado tres años y pienso en el ahora y en el futuro. No voy a desentenderme de nada que pueda hacer que este equipo mejore. Si es con chavales de casa, pues con ellos, o con alguna incorporación. Pienso a corto y a largo plazo".

La pretemporada

"Uno siempre quiere ganar y siempre es mejor hacerlo que perder, evidentemente. Hemos ganado y le hemos podido hacer un buen regalo a Joaquín, que era su cumpleaños. Es una satisfacción porque es nuestra primera victoria. Está bien, aunque sea anecdótica. En cuanto a juego, desde luego me quedo con el del Benfica, que lleva más tiempo que nosotros entrenando y con una gran entidad, e hicimos un muy buen papel. Es cierto que tenemos que corregir cosas e ir puliendo lo que proponemos. En cuanto a fútbol y sensaciones, estuvo mejor que el de hoy, que hemos ganado. El resultado para mí es anecdótico".

Guardado

"Tampoco le queremos exprimir porque la temporada es larga, necesita descanso e iremos viendo. Se gestiona bien por su experiencia, pero no vamos a acelerar ningún proceso por verle. Todos queremos verle pero no vamos a poner nada en riesgo. La temporada es larga y hay que cuidar a todos".

Tello

"Ha tenido un problema serio y cada vez va mejor pero todavía esta semana será difícil que pueda trabajar con el grupo y veremos cómo evoluciona".

Feddal

"No he hablado con Serra en todo el día... pero no sé si igual es porque está trabajando mucho. Estamos a la espera de que se incorporen algunos jugadores y no sé la situación de las acciones iniciadas".

Jonas Martin

"Hay una serie de jugadores que se han quedado en Sevilla por problemas musculares, y él es uno de ellos".

Joaquín

"La verdad es que es una satisfacción poder estar con un futbolista de este nivel, no sólo como jugador sino como capitán de este equipo porque realmente transmite y tiene jerarquía y respeto de compañeros, que es lo más importante. Al trabajar siempre se pone el primer con los años que tiene. Esperaba algo así pero me ha sorprendido que tenga la actitud que tiene y el compromiso que tiene con esta camiseta y cómo trabaja, es lo más importante, de verdad".

Los canteranos

"En función de lo que necesitemos, pueden volver con nosotros. Y que sientan de verdad que si progresan y su actitud es la que debe ser tengan la puerta abierta. Estoy muy satisfecho con el trabajo que están haciendo y el nivel competitivo que tienen. Es mérito de toda la gente que trabaja con ellos en la cantera. Ya he felicitado a José Juan por los conceptos y por cómo vienen los chavales".