Cejudo ficha por el WS Wanderers australiano

Álvaro Cejudo, que acabó contrato el pasado 30 de junio, pone fin a su periplo en el equipo verdiblanco y comienza su primera aventura fuera de la liga española. El jugador cordobés, quien tenía ofertas de Segunda, como la del Sporting de Gijón, hará las maletas y pondrá rumbo a Australia, donde firmará con el WS Wanderers, de Sídney. Allí volverá a coincidir con un viejo compañero de equipo, Oriol Riera, con quien ya compartió camiseta en el Osasuna.

John Tsatsimas, directivo del club australiano, se muestra ilusionado por la contratación de un jugador "de la calidad y pedigree de Álvaro". También añadió que "tiene años de experiencia en una de las mejores ligas del mundo, por lo que será un activo importante en la plantilla".

Criado en la cantera verdiblanca, tuvo que salir fuera para crecer antes de regresar a Heliópolis en 2014. Ceuta, Las Palmas y Osasuna fueron sus destinos. Desde su vuelta al Betis, Cejudo ha jugado un total de 80 partidos, en los que ha conseguido dar cinco asistencias y anotar cuatro goles, algunos de bella factura como el logrado la temporada 2015-16 ante el Real Madrid. El jugador, que en su primera temporada en Segunda no gozó del protagonismo esperado, adquirió poco a poco un mayor peso en el equipo dada su polivalencia en el campo.

El WS Wanderers ha publicado en su cuenta de Twitter un video con alguno de los mejores momentos del jugador, fruto de la expectación generada en la afición por la llegada de otro jugador de LaLiga.

