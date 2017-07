Feddal: "El Betis fue mi primera opción en todo momento"

Zouhair Feddal, nuevo central del Betis, ha dejado sus primeras palabras como verdiblanco antes de ser presentado este martes a las 13:00 horas. El marroquí se mostró agradecido por el recibimiento y con ilusión por ser parte del proyecto verdiblanco. "Desde que supe del interés del Betis, fue mi primera opción en todo momento. Estoy muy feliz de haber llegado aquí. Es un proyecto muy interesante. He hablado con Serra Ferrer y el presidente Ángel Haro, aún no he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador pero todo el mundo habla maravillas de Quique Setién, de su filosofía. El proyecto que me han explicado es muy interesante y por eso desde el primer momento solo tenía en mi cabeza venir aquí", admitió el zaguero marroquí.

Preguntado sobre Camarasa, con el que ya compartió vestuario en el Levante y Alavés, dijo: "He hablado con él y ha estado muy bien estos días aquí en Sevilla. Camarasa ha sido un impulso para mí. Es un compañero y ya va siendo un amigo porque es el tercer club que comparto con él. Esperamos rendir de la mejor manera".?