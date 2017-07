Feddal: "Me adapto a todo tipo de defensa y lo más rápido posible"

"Sé que estoy en un club histórico, muy importante, por eso decidí venir aquí. Vengo a darlo todo para estar a la altura de este gran club". Con esta declaración de intenciones se presentó ayer Zouhair Feddal Agharbi, internacional marroquí procedente del Alavés, que firma hasta 2021.

Comprometido y muy agradecido por la rapidez con la que el equipo babazorro y el verdiblanco han cerrado el traspaso, fijado en 2,5 millones de euros, Zou, al que acompañaron en su puesta de largo el presidente Ángel Haro y el vicepresidente deportivo Lorenzo Serra Ferrer, aseguró no temer a la presión que supone jugar en un equipo como el Betis. "A estas alturas, la presión hay que saber llevarla y convivir con ella. Estoy en un grandísimo club, me voy a adaptar desde el primer día. Si la afición ve cosas buenas, iremos de la mano, hay que mirarlo por el lado positivo".

Su refuerzo va a suponer, como viene informando ESTADIO Deportivo en los últimos días, el broche a una defensa en la que no se esperan más incorporaciones, ni tampoco salidas. El club entiende que con la llegada del marroquí la defensa está cerrada. Las expectativas son elevadas, pues la zaga ha sido una de las zonas más criticadas en las últimas temporadas.

Con Barragán, Amat y Feddal, como refuerzos, y Rafa Navarro, Tosca, Pezzella, Mandi y Durmisi, la línea hasta ahora más frágil del equipo presenta, para los responsables verdiblancos, garantías suficientes de cara al próximo curso, en el que el nivel de exigencia va a aumentar considerablemente. "He venido a sumar, a aportar todo lo bueno y ayudar al Betis a ser mejor equipo. Mi responsabilidad es grande", advertía el central al respecto, poniendo su polivalencia al servicio del técnico, Quique Setién. "Me adapto a todo, he jugado en defensa de cuatro, de tres, adelantada o replegada... Me adapto a todo y lo más rápido posible. Seguro que irá bien".

Poco amigo de hablar de objetivos a largo plazo, el séptimo fichaje verdiblanco apostó por que el equipo se abone al 'partido a partido', alegando que lo importante ahora es asimilar cuanto antes la idea de fútbol de Setién, lo que, en su opinión, les garantizará buenos resultados tarde o temprano. "Los objetivos irán llegando a medida que vaya avanzando la temporada, si cogemos la idea del entrenador los resultados irán llegando".

Para terminar, el central destacó la buena relación que mantiene con otro de los fichajes de este verano, Víctor Camarasa, con el que ha compartido vestuario también en el Levante y en el Alavés. "Con Camarasa tengo buena relación, me está ayudando mucho, llegó antes que yo y estuvimos en contacto. Él también ha tenido mucho que ver con mi llegada. Mi integración está siendo buena, poco a poco voy entrando en el grupo", concluyó el central.