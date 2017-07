Jonas Martin: "Me pidieron que me quedara, pero era un riesgo para mi carrera"

Después de que el Betis haya hecho oficial la salida de Jonas Martin, el centrocampista ya posa con la camiseta de su nuevo club.



Martin, que se convierte en el séptimo fichaje del Racing de Estrasburgo, ha hablado en Francia, donde se ha referido a su situación: "La temporada pasada fue difícil por la lesión que sufrí en el primer partido de Liga contra el Barcelona. Me perdí el inicio del campeonato y cuando volví habían cambiado de entrenador. Fue un freno, además tuve una nueva lesión. Sin embargo, a pesar de todo, jugué 20 partidos y anoté dos goles. Este verano, en el club nos dijeron a otros compañeros y a mí que no éramos bienvenidos, por lo que en mi cabeza estaba la idea de salir, pero el entrenador me dijo el pasado jueves que contaba conmigo este año, que le convencía técnica y físicamente y que podía aportar al equipo. Fue agradable para mí, y me pidieron que me quedara tres semanas más para completar la pretemporada con el Betis y luego ver qué papel iba a tener en el grupo. Con todo, era un riesgo para mi carrera esperar, pues a final del verano hay menos posibilidades. Por ello, decidí cambiar de equipo, para tener mayor seguridad".





Jonas, además, ha confirmado, en su entrevista con Au Stade, que en la Ligue 1 ya se interesaron por él la pasada ventana de transferencias invernal: "Preguntaron por mí Girondis o Niza, entre otros, pero no quería renunciar después de sólo seis meses en España, por lo que seguí".

Con todo, en su país no le han perdido la pista, y a principios de verano tenía varios pretendientes: "Equipos como Caen, Angers, Metz y Estrasburgo han mostrado interés en mí. El Betis prefería traspasarme a cederme, por lo que suponía una limitación para algunos clubes. Yo, por mi parte, he hecho un esfuerzo porque el proyecto me apasiona y sé que aquí voy a estar cómodo".

Con todo, pasado un mes de mercado, las posibilidades se han reducido a dos y, teniendo en cuenta esto, el futbolista quería decidir ya, provocando que todos pusieran de su parte: "Sí, durante las conversaciones con el Betis y mis agentes, las cosas han cambiado y los puntos de vista más cercana. Hemos llegado a un contrato de tres años y una cantidad de transferencia de 1,5 millones a juego varias primas. Esta solución satisface a todos personalmente y esto me da una garantía de estabilidad para el resto de mi carrera".

Además, el centrocampista de 27 años ha admitido que ha tenido una oferta de Turquía: "Sí, Paul Le Guen mí rápidamente contactados por ofrecerme un contrato muy interesante de tres años en el Bursaspor con una opción deportiva y aventura humana que prometía emoción. Fue tentador para ir frente a este reto. Pesaba los pros y los contras y prefería un retorno a la Ligue 1".

Ya por la tarde, el futbolista ha utilizado su cuenta de Instagram para despedirse del