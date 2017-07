Serra: "¿Pasalic? Está dentro de la terna, no puedo negarlo"

"Feddal encaja perfectamente en nuestro proyecto, conoce la competición, sabe muy bien qué representa el Betis para su afición y aportará todo su conocimiento, experiencia e ilusión". Así ha defendido Lorenzo Serra Ferrer la contratación del jugador del Alavés, Zou Feddal, del que, además de destacar su compromiso y experiencia, valoró sus cualidades.

"Aparte de la ilusión y el compromiso que tiene, es atento, responsable con la función que se le encomienda. Se adapta bien a una defensa de tres y de cuatro, su perfil zurdo ayuda a tener el equipo equilibrado. Arriesga con la salida de balón, pero con acierto, y tiene muy buen salto. Es un buen defensa", alegó el balear, que con su fichaje da por cerrada la defensa verdiblanca. "Si no sale nadie más, esta será la defensa del Betis. Pero el mercado a veces da sorpresas y algún susto".

El directivo se refería a Germán Pezzella, jugador del que aseguró que "no está en el mercado", pero Serra es consciente de que hay varios equipos interesados en el argentino, que podrían estar dispuestos a pagar su cláusula de rescisión (12 millones).

También ha sido cuestionado el de Sa Pobla por los refuerzos que esperan para el centro del campo. "Queremos incorporar más jugadores ahí, pero no le puedo explicar los pormenores de estas negociaciones, algunas están más avanzadas, otras más paradas, pero sí habrá incorporaciones. ¿Pasalic? Está dentro de la terna, no puedo negar la evidencia, pero no le puedo decir más, lo siento", ha explicado el mallorquín.