El ambicioso reto de Cejudo

Álvaro Cejudo está a punto de emprender una aventura en Australia, concretamente en el WS Wanderers de Sídney, un nuevo reto en el que espera tener mucho éxito. "Había alguna posibilidad en España (Sporting, principalmente), pero la verdad es que (Australia) es un sitio que es bastante atractivo tanto en lo futbolístico como en lo social y personal, y hemos decidido, junto a mi familia, tirar por esos lugares para ver qué tal. El Wanderers es un equipo ´top´ y voy con la idea de ser campeón de Liga y aportar mi experiencia. Además, allí tengo a Oriol Riera, con el que ya coincidí en Osasuna y eso me ha ayudado a dar el paso", comenta el jugador de Puente Genil en ´Radio Marca´.

Cejudo admite que no ha sido fácil, pero todas las referencias que le han llegado tanto del equipo como de la ciudad han sido positivas. "Me han hablado maravillas. Yo también me he informado bien antes de confirmarlo. Me han comentado que tanto a nivel deportivo como en el día a día todo es una maravilla, así que ando muy ilusionado", añade el jugador, que reconoce que las propuestas que tuvo de LaLiga eran inferiores a la de los australianos y que, a su edad, o se aceptan esos retos o ya difícilmente podrá vivirlos como futbolista. "Las condiciones no eran las ideales. Teniendo en cuenta la edad que tengo, no voy a tener más opciones como esta. La familia quería vivir algo de este tipo, y hemos decidido marcharnos a Australia. En principio, empieza la Copa dentro de un par de semanas y la Liga a principios de septiembre. Mi objetivo es quedar campeón de Liga y aportar todo lo que puedo dar todavía".

Adiós al Betis

En cuanto al Betis, Cejudo reconoce que su ciclo acabó, aunque le hubiese gustado retirarse de verdiblanco. "Claro que me hubiera gustado, pero entiendo que hay ciclos. Ahora hay gente joven que estoy seguro de que lo va a hacer muy bien".

Por último, Cejudo pide tranquilidad para que el nuevo proyecto comience a dar sus frutos. "Creo que tanto el fichaje del míster como los jugadores son contrastados e importantes, así que con tranquilidad las cosas irán saliendo bien", termina el cordobés.

Sobre Dani Ceballos



Ha compartido vestuario con él y lo conoce a la perfección, por eso a Álvaro Cejudo no le ha sorprendido el fichaje de Dani Ceballos por el Real Madrid: "No me sorprende. He compartido el día a día con él. Es un futbolista que tiene unas condiciones y una proyección que creo que en Europa hay pocos como él".

Sin embargo, el veterano jugador cordobés es consciente de que el centrocampista de Utrera no lo va a tener nada fácil para triunfar en el Real Madrid, por lo que tiene un consejo para él: "Ahora es cuestión de que haga bien las cosas, de que lo asesoren bien, de cuidarlo, y estoy seguro de que va a dar muchas alegrías".