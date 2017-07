Andrés Guardado, tras su debut: "Estoy muy contento, no me arrepiento de venir"

Andrés Guardado fue uno de los protagonistas esta noche. El futbolista mexicano debutó como jugador del Betis en partido oficial al participar en la última media hora contra el Extremadura en Almendralejo. A pesar de su lógica falta de físico, Guardado se mostró feliz en zona mixta.

"He estado un poco fuera de ritmo, obviamente. Son mis primeros minutos después de las vacaciones, apenas llevo una semana de entrenamiento. Iré agarrando el ritmo", dijo el futbolista a los medios presentes en tierras extremeñas, ante los que también se refirió a su fútbol: "Siempre he sido así. Conforme pasan los años uno aprende cosas para mejorar y tomar parte de compañeros. Es un poco lo que veran de Andrés Guardado este año".

Al jugador del Betis también se le preguntó por el adverssario, el Extremadura, del que dijo que fue "un rival muy competitivo". "Nos ha puesto en aprietos en mas de una ocasión. También, con la apuesta que estamos haciendo, sabemos el riego que corremos tratanto de salir desde atrás, pero tarde o temprano lo vamos a dominar mejor y vamos a dar menos opciones al rival, y para eso son estos partidos, para ir puliendo detalles y mejorar. Obviamente falta mucho todavía", admitió el ex de Deportivo y Valencia, que habló igualmente de su posición de mediocentro: "Afortunadamente tenemos jugadores que pueden jugar en esa posición, es lo que quiere el míster, muchas rotaciones, que haya hombres libres, y para eso tenemos que estar moviéndonos, para confundir al rival".

Por último, Guardado se refirió al tiempo que lleva en Sevilla y en el Betis: "Estoy muy contento; no me he equivocado en la decisión de venir aquí; ha sido una semana positiva, conociendo la ciudad y a los compañeros".