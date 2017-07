Espera por Pasalic

El Real Betis Balompié tiene claro que el camino para llegar al éxito pasa por hacerse con los servicios de sus primeras opciones en el mercado de fichajes. Para reforzar el centro del campo, la zona de creación, la alternativa principal para la dirección deportiva es Mario Pasalic, futbolista croata del Chelsea.

Así lo hizo saber Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo, ayer durante la presentación de su última adquisición, Zou Feddal: "Le puedo decir que está dentro de la terna. No puedo negar la evidencia. A partir de aquí no puedo seguir más en esta situación. Lo siento". Además, el de Sa Pobla añadió lo siguiente: "Queremos incorporar más jugadores en el centro del campo. Entenderá que no le pueda explicar los pormenores de estas negociaciones. Algunas están avanzadas, otras están más paradas. Sí, va a haber más incorporaciones".

El balear mostró así que el desembarco del balcánico está sobre la mesa, con el cual tiene un compromiso verbal que hace que el tiempo vaya a su favor, pero en los últimos días no se han producido avances ni retrocesos.

Aún así, la situación se puede enquistar más de lo debido por la alta competencia que tiene el conjunto verdiblanco, puesto que equipos como Lazio y Spartak de Moscú, ambos con un gran músculo económico, también siguen de cerca al centrocampista. A ésto hay que unir que Pasalic acababa contrato al final de la actual campaña 2017/2018, pero el Chelsea tenía una opción unilateral para renovarlo por un curso más que terminó ejecutando, haciendo que la salida de su jugador se alargue un poco más. Con este contexto, Pasalic sigue haciendo la pretemporada con el Chelsea en Asia, esperando que su futuro se desbloquee.