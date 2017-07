La Lazio se lo piensa con Caicedo

El Betis preguntó la semana pasada al Espanyol por las condiciones de su delantero ecuatoriano Felipe Caicedo. El club perico tiene la intención de deshacerse de él pues en estos momentos los espanyolistas están incumpliendo el ´fair play´ financiero, de ahí que se vean abocados a encontrarle una salida que él no facilita.

Las conversaciones con el Girona para su cesión se encuentran en un punto muerto después de que el futbolista se negara a rebajarse su ficha de 2,5 millones de euros, inasumible, hoy por hoy, también para los verdiblancos.

Con todo, la Lazio se perfilaba en las últimas horas como el candidato más firme para hacerse con ´Felipao´. Su salida rumbo a Italia parecía inminente, pero en la entidad romana han surgido ciertas dudas, que podrían dar al traste con la operación.

El Espanyol pide unos 7 millones de euros por su traspaso, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión es de 35 kilos. El club romano se niega a desembolsar esa cifra, ya que la operación se le iría de precio si, además, le quiere mantener el sueldo al jugador. Una de las soluciones pasaría porque el internacional rebajara su ficha, algo a lo que ya se ha negado.

Sin embargo, éste no es el único escollo. Desde la Lazio argumentan que no podrán acometer el fichaje hasta que no liberen una de las dos plazas de extracomunitarios de la plantilla (Mauricio y Perea), porque entienden que el todavía jugador del Espanyol ocuparía una de esas dos plazas. Se da la curiosa circunstancia de que Felipe Caicedo es comunitario desde el 28 de septiembre de 2015 y además está casado con una española, por lo que tendría asimilada la doble nacionalidad.

De todos modos, el fichaje del ecuatoriano por la Lazio está en ´stand by´ y para los romanos suena ahora también Jovetic.