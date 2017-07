Zou Feddal: "Sé la responsabilidad que conlleva estar en el Betis"

Zou Feddal, el séptimo fichaje del Real Betis, ha sido el protagonista del último programa de Veraneando en La Palmera.

En la televisión del club verdiblanco, el zaguero marroquí dejó las impresiones de sus primeras horas como bético, dejando claro que ha trabajado mucho para llegar donde está: "Hay que pensar en lo que has pasado para valorar lo que tienes y para mí estar en el Betis es una alegría inmensa".

Además, el ex del Alavés comentó otras cuestiones por las que fue preguntado.

Llegada al Betis: "Tuve otras ofertas. Pero desde el primer día que me dijeron que el Betis estaba interesado en mí dije que quería venir. Llevo más de 20 años viviendo en España y he visto al Betis jugar la Champions, ganar la Copa del Rey al Osasuna... Soy consciente de la grandeza del Real Betis. Para mí, jugar en este club y estar en esta ciudad es un paso muy importante en mi carrera y sé la responsabilidad que conlleva esto".

Figura de Serra Ferrer: "Estoy muy agradecido al presidente y a Lorenzo Serra Ferrer por el esfuerzo que han hecho por mí y por saber llevar los tiempos. Es un proyecto muy bueno, soy el séptimo fichaje, por lo que a los demás también le ha encajado el proyecto. Están trabajando al máximo para el club".

Vuelve a coincidir con Camarasa: "Menos mal que nos llevamos bien. Es un chico estupendo, en el Alavés le ayudé a adaptarse al vestuario y ahora es él quien me está ayudando en todo. Se está comportando muy bien conmigo".

Referencias de Camarasa: "'Hermano, increíble. Estoy muy bien, es un club grande, la afición, espectacular', me dijo Víctor. Eso me empujó más aún. Si juntamos todo, todo me cuajaba".

Compañeros: "Conocía a Jordi Amat, a Joaquín de haberme enfrentado a él en Italia... todos los compañeros muy bien, sinceramente, me he sentido querido desde el primer momento. Es un vestuario muy receptivo y yo pondré de mi parte para entrar en el grupo. La adaptación del jugador es muy importante para rendir bien en el campo. Que haya muchos jugadores que conocen la Liga española es importante. No hay excusas".

Quique Setién: "Después de la firma tuve una pequeña charla con el míster en la que me dio muy buenas sensaciones. En Las Palmas hizo muy buen juego y creo que lo que nos va a pedir lo vamos a captar muy rápido porque es un grupo inteligente.Está capacitado y vamos a trabajar muy a gusto".

Qué le pide Setién: "El míster lo que quiere de mí es que defenda porque soy defensa. Tengo que defender y cuando tenga el balón dársela a un compañero".

Benito Villamarín: "El estadio es muy bonito. Inmenso, cuando esté lleno..."

Etapa en el San Roque de Lepe: "Es cierto que tuve contactos para venir al Betis, fue cuando falleció Miki Roqué, que en paz descanse. El club buscaba un sub 23, yo tenía 19 años, pero no se llegó a hacer. El destino me la ha guardado y estoy aquí ahora. Guardo muy buenos recuerdos de mi etapa en Lepe".

Expectativas: Hay mucha ilusión puesta en el club, en el equipo... Viéndolo desde fuera ya notaba esa ilusión; ahora, desde dentro, mucho más. Tenemos que ir de la mano con la afición, es inmensa y se nota el calor que aporta al equipo, algo muy importante. Tenemos que estar muy concentrados toda la temporada y buscar nuestro objetivo.