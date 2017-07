Jorge Molina y Dani Pacheco, entre las reacciones a la absolución de Rubén Castro

El hermetismo en torno al problema extradeportivo al que ha tenido que enfrentarse Rubén Castro ha sido absoluto hasta hoy, cuando se ha conocido que el atacante canario ha sido absuelto por el Juzgado de lo penal número 14 de Sevilla de culpa alguna.



En ese momento, ha sido cuando sus compañeros, amigos y allegados han podido, por fin, pronunciarse y hacer público el apoyo que en privado han mostrado siempre al máximo goleador de la historia del Betis.



Adán ha sido el primero, pero no el único. Momentos después, Jorge Molina ha demostrado que no se acuerda de su mejor socio y amigo. El delantero de Alcoy ha sido bien claro: "La confianza en tu inocencia siempre ha sido la misma, pero ahora qué hacemos con todo lo que ha pasado y has tenido que aguantar...".





La confianza en tu inociencia siempre ha sido la misma, xo y ahora q hacemos con todo lo q ha pasado y ha tenido q aguantar... — Jorge Molina (@Jorge9Molina) 27 de julio de 2017

Que sigan atacando a Rubén Castro. Que sigan! — Daniel Pacheco (@dani37pacheco) 27 de julio de 2017

En la misma línea se ha mostrado, ahora en el Getafe: "Que sigan atacando a Rubén Castro. Que sigan!".Otro de los que se ha pronunciado ha sido Petros que, a pesar de estar en Brasil, sigue de cerca la actualidad del conjunto verdiblanco y también se ha alegrado por la sentencia favorable a su excompañero. Como también lo ha hecho Patricia Ramírez, que en Instagram, como el brasileño, ha defensido la figura del canario, con quien coincidió en las filas del Betis cuando ella ejercía de psicóloga.También en club, de manera sutil, ha mostrado su apoyo en Twitter al jugador:En la misma línea se muestran en las redes sociales aficionados y periodistas, pues hay quienes no respetaron la presunción de inocencia de, dando por hecho que el ex '24' era un maltratador. De esta forma, son muchos los que recuerdan asus palabras, pues fue uno de los primeros en acusar en la televisión sin pruebas a Rubén, algo que también hizoLa consejera de Igualdad llegó a pedir al Betis que fuera "contundente" con el grancanario e incluso lo apartara del equipo para ejemplarizar.Como no podía ser de otra manera, los aficionados béticos también han mostrado su alegría por las redes sociales, y son muchos de ellos los que piden la vuelta dedel punta de La Isleta para que empiece el curso a las órdenes deSin embargo, en principio esta posibilidad no se puede llevar a cabo, por lo que habría que esperar hasta enero para que el técnico cántabro cuente con unen la delantera.