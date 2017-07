El Betis se ofrece para acoger a Diego Costa

El Betis tiene muy claro que quiere ponerle la guinda a la planificación con un fichaje de campanillas para el ataque de Quique Setién. La opción de Carlos Vela ocupa a día de hoy la pole en la lista del club, que ha tanteado otras opciones de mucho nivel como las de Lucas Pérez o Felipe Caicedo. Entre las gestiones tanteadas también está uno de los nombres de este verano: Diego Costa.

El portal Muchodeporte.com informaba ayer de que desde el entorno de Luis Oliver (cabe recordar que un hijo suyo es consejero) contactaron con el Atlético para proponerle una operación similar a la de Las Palmas y Vitolo, ´acogiendo´ al hispano-brasileño en calidad de cedido hasta enero, cuando éste vestiría de rojiblanco y el Betis recuperaría a Rubén Castro.

No obstante, esta opción no es viable por el momento. Y es que, según ha podido saber ED, el Atlético busca a un club que no participe este año en competiciones europeas, requisito que cumple el Betis, pero que esté capacitado para asumir toda la ficha de Diego Costa, algo que le convertiría ya en un deseo prácticamente inviable.

El punta se ejercita en Brasil en solitario a la espera de que resuelva todo. Si sigue sin encontrar un equipo de esas características... tal vez las condiciones colchoneras sean más flexibles en unas semanas.