Catalán explica las claves del acuerdo

José Miguel López Catalán, analizó este medio día la actualidad del club verdiblanco en el programa 'Hora Betis', de la radio oficial del club. En especial habló de lo relativo al histórico acuerdo firmado en la noche de ayer.

Términos del acuerdo: "Muy resumido, es un acuerdo que jurídicamente es muy complejo y ha sido muy costos, pero el trato es muy simple. Voy a tratar de resumirlo en cuatro puntos. Lo primero de todo, el Betis recibe el 51% de acciones de Farusa y Bitton. Ese 51% entra en el Betis. Segundo punto, ese 51% entra para ponerlo a disposición de los béticos. Va a ser un proceso transparente y público para que se vea que se cumple lo que todos queremos. Tercero, con Farusa y Bitton, en esa maraña de procesos judiciales que habís, se acuerda una conformidad para que se cierren esos procesos por parte del Betis. Todos nos quedamos conformes con esta transacción que se ha hecho y nos olvidamos de esto, que podría haber sido cinco, seis, siete u ocho años más de lucha judicial. Cuarto punto, que está ahí y que es importante explicar a los béticos, Farusa y Bitton reciben una cantidad económica por esas acciones que entran el Betis. En este caso lo podemos decir claramente, son 8.850.000 euros para Farusa y 6.500.000 millones para Bitton. ¿Y por qué? Porque hay que reconocer que al menos ese 20% de acciones eran propiedad de Farusa y de Bitton y queríamos recuperarlas para poder cumplir todo esto que habíamos dicho. Con esos cuatro puntos simples y claros hemos conseguido construir un acuerdo que es muy bueno para el Betis".

¿Cómo se pondrán las acciones a disposición de los béticos?: "Esto es muy importante, la base del acuerdo es que entre el 51 por ciento al Betis y que se pone a disposición de los béticos. En la misma redacción del acuerdo se crea una comisión que velará por ese reparto, por esa venta de acciones. Estarán el Real Betis, La Liga de Juristas Béticos, Por Nuestro Betis y Farusa para velar porque no haya afán especulativo, no se cambie el espíritu de atomización del Club. En todo eso vamos de la mano en hacer este proceso. En la redacción del acuerdo que firmamos ayer también hay una serie de puntos que respetará y ejecutará la comisión de venta de acciones. El más importante que tienen que conocer los béticos es que, al menos el 31 por ciento del Betis, exactamente 36.869 acciones, saldrán a los abonados y accionistas béticos a un precio de 120 euros. Un precio a nivel de mercado bajísimo. Con el valor de los clubes a día de hoy es un regalo que los béticos se merecen y que más o menos suponen los 60 euros que valían las acciones en el año 92, actualizado con el IPC de estos 25 años. Que sepan los béticos y les mandamos aquí ese mensaje, que saldrán a ese precio al menos 36.869 acciones para abonados y accionistas. Es el momento para que los béticos compren acciones, tengan su voz en la Junta de Accionistas. Ya habíamos prometido, hasta ahora no se ha podido cumplir porque no llegó al quórum suficiente, que vamos a hacer que cada vez haya mas participación de los accionistas en la Junta de Accionistas. Queremos que con cinco acciones se pueda asistir a la Junta de Accionistas, potenciar el voto telemático. Queremos hacer todas esas cosas para que tener una acción, cinco o diez del Betis, cuente. En el año 92 yo tenía 22 años y me compré una acción del Betis que me costó 10.000 pesetas. Esa acción hizo que me metiera que me metiera en todo esto".

¿Hay un tope para comprar acciones de ese 31 por ciento?: "Que estas acciones salgan a 120 se complementa con que el máximo que pueda comprar un abonado o accionista, sean 10 acciones para que todo esté repartido. Habrá un proceso público y los abonados y accionistas aplicarán y se irá rellenando para que haya un mayor reparto posible con un máximo de 10. Con eso evitamos que este gran paquete de acciones vaya a las manos de nadie. Ni mías ni de Ángel Haro ni de cualquier otro accionista o comprador externo que quiera tenerlas".

¿Qué ocurrirá con el otro 20 por ciento de acciones?: "Supone un número de acciones de unas 23.000 acciones que tendrán que salir a un precio mayor porque gracias a este precio mayor que pagarán los béticos accionistas o abonados que quieran aspirar a tener un número mayor de acciones. La misma comisión de venta definirá claramente los límites, no está marcado en el acuerdo de ayer, pero habrá límites. Todo eso está pendiente de definir pero con ese espíritu de que, al final, los que quieran tener una mayor participación, siempre con unos límites, tendrán que pagar las acciones a un precio mayor. Ese precio será el necesario para que al Betis esta acción de compra del 51 por ciento y de venta a los béticos, no le cueste. El Betis no ganará dinero con esta operación, pero tampoco queremos que le cueste. Es la forma más justa en la que se podía hacer. Sobre todo para que no le cueste dinero al Betis y para los béticos, que tendrán una capacidad de llegar y todos con las misma oportunidades. Ni Ángel Haro, ni yo, ni cualquier otro tendrá una oportunidad mayor que otra persona, será público y transparente".

¿Ha echado cuenta de cuánto costará una acción?: "Hemos echado las cuentas y queríamos que fuera de la forma más simple posible. Hay que hacer ese trabajo con la comisión de venta de las acciones pero, a modo de estimación, y sin ahora sirva para nada más que para que los béticos entiendan mejor el acuerdo al que hemos llegado, si ese 31 por ciento es bien acogido por los bético, que estoy convencido que se agotarán a ese precio, este otro 20 por ciento que irá a un precio mayor habría que venderlo en torno a un precio de 475 euros por acción para que con esa cantidad ingresada, el Betis se quedará a la par. Así, en este hipotético caso de un 31 por ciento de acciones a 120 euros, un precio bajo, las otras acciones a un precio de unos 475 euros aproximadamente como precio máximo. Esa es la operación que, insisto, es lo más justo, razonable y cumpliendo ese propósito que teníamos".

¿Cuándo empezará el proceso?: "El proceso va a ser sin prisa pero sin pausa. Ahora mismo de forma inminente nos reuniremos en esa comisión de gestión de venta y reparto de las acciones. Es algo que no es tan complicado y seguro que nos pondremos de acuerdo entre PNB, Liga de Juristas, Farusa y el Betis. Estamos abiertos también a entender mejores formas de que esto también salga con este mismo espíritu. Definiremos esas líneas de trabajo y proceso de venta, y de forma inminente convocaremos una Junta General en la que se rarificará este acuerdo firmado ayer y se aprobará este proceso de venta de las acciones. Esta Junta General queremos que sea lo antes posible, finales de septiembre u octubre. No creo que pase de octubre. En esa Junta General, como digo, aprobaremos este proceso y de forma inmediata se hará público el proceso, se buscarán dentro de la comisión a que los béticos tengan todas las facilidades posibles para que puedan financiar compras de acciones. Queremos dar el mensaje a los béticos de que es el momento de comprar estas acciones".