Catalán: "Muy pronto habrá incorporaciones"

Se avecinan noticias en el Betis. El club tiene ya avanzadas varias gestiones en matería de fichajes y va a trabajar este fin de semana en tratar de cerrarlas para que durante los próximos días pueda quedar cerrada la plantilla a falta de las salidas y de alguna guinda.

Así lo aseguró ayer José Miguel López Catalán, vicepresidente verdiblanco, quien desveló que durante la mañana de ayer se reunió con el vicepresidente deportico, Lorenzo Serra Ferrer. y con el entrenador, Quique Setién, para consensuar los movimientos que la entidad va a hacer en los próximos días. "Estamos en un momento muy importante, ahora mismo -por ayer- he estado reunido con Setién y con Serra Ferrer hablando de esas opciones en las estamos trabajando", señaló López Catalán en los micrófonos de ´Radio Betis´.

La mayoría de estas opciones ya son conocidas: Javi García y Mario Pasalic son las prioridades para la medular y Vela es el deseado para abrochar el ataque; con Gastón Ramírez, una opción que se complicó en los últimos días, y Marcelo Díaz en un segundo escalón de la lista. Nombres, todos ellos, muy ilusionantes y, por lo tanto, difíciles de conseguir, de ahí la tardanza, explicó el alto dirigente heliopolitano, que se mostró bastante optimista en este sentido. "Algunos de los nombres han salido, otros no. Son jugadores muy buenos, muy difíciles de conseguir, pero estamos en ese momento de varias alternativas abiertas y procesos en los que muy pronto tendremos esas poquitas incorporaciones que nos faltan para rematar esa plantilla que, con ese trabajo del entrenador y los jugadores, creemos que nos darán ese salto que nos hace falta", explicó López Catalán, quien agregó que siente que "el proyecto está calando".

Ya anunció el primer acelerón

Si José Miguel López Catalán dice que muy pronto cerrarán las incorporaciones que faltan para rematar la plantilla, es por que ya hay alguna al caer y otras bastante avanzadas. No en vano, al mismo tiempo que anunció novedades a muy corto plazo, el vicepresidente y uno de los consejeros delegados del club recordó que a principios de mes ya anunció la primer acelerón en la planificación para la 17/18 y el tiempo acabó dándole la razón. "Poco antes de empezar la pretemporada, los béticos estaban preocupados porque no venía nadie. Me aventuré porque había mucho trabajo hecho y mira como fructificó. Nos fuimos a Montecastillo con cinco o seis incorporaciones", señaló en la radio del club.



No le falta razón. Efectivamente, el pasado 26 de junio, a sólo unos días de que arrancase la pretemporada, ya aseguró que habría " cuatro o cinco fichajes" antes de iniciar el ´stage´ en Jerez. Y cumplió su palabra, pues, al único refuerzo cuando hizo esas declaraciones, Sergio León, se unieron en sólo días Víctor Camarasa, Cristian Tello, Antonio Barragán, Jordi Amat y Andrés Guardado. A ellos, se sumó la semana pasada Zouhair Feddal.

Catalán asegura que percibe que el Betis vuelve a ser un club atractivo y que ese reclamo atrae a los Pasalic y compañía. "He notado un cambio en esta segunda etapa de planificación, los jugadores con los que hablamos tienen muchas ganas de venir al Betis", manifestó.