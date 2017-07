Marcelo Díaz: "No esperaba que el Celta me declarara transferible"

Marcelo Díaz es uno de los futbolistas que podría tener en mente Lorenzo Serra Ferrer para terminar de configurar el centro del campo que precisa Quique Setién.

La situación del internacional chileno en el Celta ha cambiado este verano, algo que él mismo ha reconocido en Chilevisión en el programa El Cubo: "Así es, he sido declarado transferible justo en el momento que menos lo esperaba, tras la Copa Confederaciones".

Con todo, el centrocampista suramericano se ha mostrado "tranquilo" con una circunstancia que "hay que aceptarla", a pesar de tener aún dos años más de contrato con los vigueses. "Es algo que no esperaba, pero ellos tendrán sus decisiones", ha sentenciado.

Aunque no cuente para Juan Carlos Unzué, el chileno tiene que volver en las próximas fechas a reincorporarse a los entrenamientos del cuadro celeste: "Igualmente tengo que presentarme a entrenar. Trataré de hablar con el nuevo técnico, que es uno nuevo al que no conozco y no he tenido ningún contacto con él".

Su nueva estatus no ha minado la moral del Chelo, quien ha asegurado que "preparado para lo que sea". "Espero que venga un buen equipo para así seguir disfrutando del fútbol. A mis 30 años varios te consideran viejo, pero quiero seguir creciendo", ha añadido el pivote.