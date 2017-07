Se olvidan de Mandi y Pezzella

Entre las "salidas planificadas" que deben cerrarse en el Betis no están, según Haro, ni Adán ni Pezzella, a quienes el club considera intransferibles. No tan fijo es Mandi, pero no se ha vuelto a saber nada más del Rennes, que llegó a negociar su contratación. Según medios argelinos, el central africano seguirá en el Betis al menos una campaña más después de que el club galo no fuese capaz de llegar a los 5,5 millones en los que fue tasado por el Betis.

También se olvida del argentino el Hamburgo, que si ya parecía rendirse ante la negativa verdiblanca, ayer vio cómo Denswil (Brujas) hacía un doblete en el duelo de ida de la previa de la Champions ante el Instanbul y se salía ante los ojos de Jens Todt y Markus Gisdol, director deportivo y entrenador del club alemán, que han ofrecido siete millones por él al conjunto belga.