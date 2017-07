Betancour: "Ni Gastón ni yo hemos rechazado el Betis"

De las opciones que mantiene abiertas el Betis para reforzar el centro del campo, a día de hoy la más complicada es la de Gastón Ramírez, mediapunta uruguayo del Middlesbrouh a cuyo fichaje "se acercó mucho" el conjunto verdiblanco.

Así lo explicó a ESTADIO su agente, Pablo Betancour, quien aseguró que si no acaba fichando por el Betis no será porque el jugador no quisiera vestir las trece barras. "Ni el jugador ni yo hemos rechazado nada. Ha sido el Middlesbrough, que negoció por su cuenta con el Betis sin llegar a un acuerdo", puntualizó, al tiempo que mostró dudas de que la operación pueda reactivarse, aunque no descartó esta posibilidad.

De hecho, aseguró que "el Betis se acercó mucho" a lo que pedía el club inglés, que comenzó pidiendo los 12 millones de su cláusula y que estuvo cerca de aceptar una copropiedad primero y luego una cesión con obligación de compra.

Mientras Betis y 'Boro' jugaban las cartas por su cuenta, el representante de este internacional charrúa de 26 años conversaba con el Friburgo y el Nantes, quizás el club mejor situado ahora mismo para hacerse con sus servicios, gracias a la insistencia de su técnico, Claudio Ranieri, quien ya le quiso para el Leicester el año pasado.

El club galo estaba enfrascado en el fichaje del portero de la Fiorentina Tatarusanu, que ya es oficialmente un 'Canario' y, según la prensa francesa, ahora se centrará en su siguiente objetivo: Gastón Ramírez. No obstante, tendrá mucha competencia, pues a las 'novias' ya conocidas se podría unir ahora el Valencia, que ya ha preguntado por su situación.