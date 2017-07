Betis 1-1 Valladolid: Para lo que da el 'plan B'

El sexto amistoso del Betis en lo que va de temporada tampoco ha arrojado unas conclusiones a las que agarrarse. En parte, porque, teniendo que jugar este domingo contra el campeón de Turquía, el Besiktas, Quique Setién ha apostado ante el Real Valladolid, en Marbella, por un once plagado de canteranos y de futbolistas menos habituales, como Nahuel o Zozulya.

Los pucelanos jugaron tan fuerte como si fuese un partido de verdad, con entradas muy duras, pero el árbitro no hizo lo propio, permitiendo una excesiva dureza de los de Luis César que llevó por la calle de la amargura al técnico bético, quien no anda precisamente sobrado de jugadores, a la espera de otro pivote, un interior más, extremo y delantero. Francis, de hecho, se marchó lesionado en eld escanso y Pezzella, que entró en el segundo acto, acabó cojeando.

Seguramente, sea en el centro de la zaga, no obstante, donde Setién tiene más donde elegir, pues la competencia será alta entre el argentino, Mandi, Tosca, Amat y un Feddal que ha llegado a debutar estar noche.

La historia sigue estando como antes: el equipo sale con personalidad, la zaga muy alta e intentando dominar en campo contrario. En buena parte de los partidos lo consigue, pero los rivales también logran correr a la espalda de sus zagueros. El Valladolid, no obstante, fue un equipo diferente a los anteriores, pues también quiso el balón, lo que llevó a que el encuentro tuviese constantes alternativas. Mediante acciones a balón parado, todas botadas por Nahuel, fue el Betis el que más se acercó a la meta contraria en el primer acto.

El 1-0, empero, llegó tras gozar Zozulya de una clara ocasión, al encontrarse un balón en el punto de penalti que no enganchó bien. Momentos después, el ucraniano sorprendió con un gran detalle técnico, el cual fue clave para ponerse por delante en el marcador. Brasanac, quizás el mejor de los verdiblancos, halló un pasillo central y el cuero llegó en la frontal a un Zozulya que, al ver que el serbio seguía corriendo, se la dejó con un toque con el exterior. Darko, ya solo ante Becerra, definió como un '9'. Corriía el minuto 21 y poco después hubo un parón, para que los jugadores se refrescaran, que cambió el devenir del partido, pues los blanquivioletas volvieron al terreno de juego con la ideas más claras y determinación.

Antes del empate, en el 44, Narváez engachó una espectacular volea que se marchó rozando la escuadra. El Valladolid sí acertó. Míchel puso un balón parado en el área, Óscar Plano remató, Dani Giménez la dejó casi muerta dentro del área y Guitián, que debía estar ya expulsado, la empujó a la red.

Los pucelanos cambiaron por completo su once para la segunda parte y se notó, ante un Betis cada vez más cansado en el que la posterior entrada de los pesos pesados (Durmisi, Guardado, Camarasa...) no se notó más porque el Valladolid siguió dando más leña de la recomendaba para un bolo de verano. El danés, el mexicano y Sergio León, todos con disparos lejanos, tuvieron algunas oportunidades en sus botas, aunque el marcador ya no se movió más.

Setién acabó muy enfadado, más por la dureza del cuadro de Sampedro que por lo que vio, que no fue ni chicha ni limoná, aunque el 'plan B' al menos dio la cara frente a un equipo que luchará por ascender a Primera.

- Ficha técnica

1 - Real Betis: Dani Giménez; Rafa Navarro, Mandi, Amat, Júnior; César, Francis, Brasanac; Narváez, Nahuel y Zozulya. También jugaron Adán, Barragán, Pezzella, José Carlos, Feddal, Tosca, Durmisi, Guardado, Fabián, Camarasa, Joaquín, Julio, Iván, Sergio y Sanabria.

1 - Real Valladolid: Becerra; Antoñito, Guitián, Calero, Nacho; Borja, Anuar; Óscar Plano, Míchel, Hervías; y Jose. También jugaron Masip, Moyano, Álex Pérez, Deivid, Ángel, Sulayman, Sergio Marcos, Salvador, Miguel, Samanes y Mata.

Goles: 1-0 (21) Brasanac; 1-1 (44'): Guitián.

Árbitro: Abraham Domínguez Cervantes (Delegación de Málaga). Amonesto al bético Zozulya y a los pucelanos Miguel y Deivid.

Incidencias: Partido amistoso de pretemporada disputado en el Municipal de Marbella ante unos 2.500 espectadores.