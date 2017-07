Poyet, don 'Erre que Erre' con Ceballos

Gustavo Poyet pasará a la historia del Betis como uno de los técnicos más fugaces y, posiblemente, como uno de los más polémicos. Lo fue mientras entrenaba y lo sigue siendo ahora.

El técnico uruguayo, en una entrevista concedida a As, no sólo vuelve a calificar como "decepcionante" y "frustrante" su paso por el conjunto heliopolitano, sino que ha vuelto a justificar su decisión de apartar del equipo a Dani Ceballos, que acaba de firmar por el Real Madrid, y asegura que lo volvería a hacer. Además, el técnico cree que toda la culpa del ´culebrón´ Ceballos la tuvo "la prensa comprada".

"La gente opina eso por la prensa comprada. Dani tiene unas condiciones excelentes. Nuestros altibajos me llevaron a tomar decisiones que posiblemente no fueran las correctas, pero las tomé muy convencido y lo volvería a hacer. Estoy muy contento de que haya llegado al Madrid, por él y por su familia".

Y ataca añadiendo: "A los que pensaban que el equipo estaba mal porque no le ponía, hay que decirles que con él terminaron en un puesto peor. El problema no era Dani; él era una posibilidad de hacer jugar al equipo de una manera que yo no supe encontrar".

Poyet asegura en la entrevista que Ceballos "fue muy honesto" ya que no le pidió explicaciones por su situación y admite que no le ha llamado para felicitarle por su traspaso al Real Madrid. "La incontrolable y lamentable situación social alrededor del club hizo que no diese tiempo a hacer un grupo reforzado, aunque en la pretemporada anduvimos cerca. No hay esa afinidad, sólo respeto mutuo".

E, incluso, se atreve a recomendarle que no vuelva al Betis ni en calidad de cedido. "A otro equipo, no sé, pero al Betis no: volver sería estar otra vez en una situación de inseguridad social".

En cuanto a su trabajo en el club, Poyet hizo cero autocrítica y defiende que el problema no era él. "Si después de salir, el equipo hubiera terminado mejor con otro entrenador utilizando a otros jugadores, ahora asumiría una responsabilidad importante. Pero me deja muy tranquilo que acabasen en una posición peor de la que lo dejé".