Real Betis 1-1 Besiktas: Mismo guion, mismo resultado

El Betis cosechó su tercer empate de la semana en los tres amistosos que ha disputado ante Extremadura, Valladolid y hoy ante el Besiktas turco. Partido con poca historia, poco ritmo y en el que solo los porteros quisieron ser protagonistas con dos acciones que dieron lugar a sendos goles en el Municipal de La Línea.

Salió el equipo de Quique Setién mandando con el balón, buscando la portería de Fabricio con toque y paciencia ante un Besiktas muy ordenado. La propuesta de Setién es digna de alabar, pero todavía falta para que sus jugadores automaticen los movimientos con y sin balón que intenta implantar el cántabro. Si lo consigue, este Betis dará mucho que hablar, pero eso solo el tiempo lo dirá...

Se nota un Betis dubitativo cuando tiene que sacar el balón jugado desde la defensa, sobre todo si el rival presiona desde su delantera, y las luces se van apagando conforme el balón pasa del centro del campo. No hubo muchas ocasiones en el partido, el Betis intentó llegar por el centro pero el conjunto otomano no lo permitió. Sí tuvo más peligro cuando el balón lo tocaba Joaquín o Durmisi por sus respectivas bandas. Sergio León peleó todo, pero no estuvo afortunado de cara al gol.

El de Palma del Río cazó dos centros (de Durmisi y Fabián) pero no logró poner el balón dentro de la portería de Fabricio. Sin embargo, sí aprovechó el Besiktas la ocasión más clara que tuvo, y no fue por mérito del equipo turco, sino por demérito de Adán. El córner botado por Quaresma, sin peligro alguno, no fue capaz de atajarlo el meta verdiblanco, se le escapó de las manos hacia atrás y ahí el más rápido fue Dusko Tosic para cabecear en línea de gol y poner en ventaja a los suyos. Poco más hizo el Besiktas, que solo llevo algo de peligro en las botas de Quaresma, como en una falta al borde del área que sacó de puños Adán.

Intentó el Betis reponerse al gol turco, pero el rival se sentía cómodo replegado y ganando todo duelo y balón dividido. Tras el paso por vestuarios, Setién movió el banquillo dando entrada a Guardado, Tosca y Julio, pero no surtieron efecto. De hecho, fue el Besiktas el que mandó algo más y buscó la portería de Adán, pero sin llegar a inquietar al meta verdiblanco.

Así pasaban los minutos, sin ocasiones ni nada reseñable. Quique movió de nuevo el banquillo y la entrada de Nahuel sí agitó el partido. El verdiblanco, que puede salir del Betis rumbo al Barça B, fue el más destacado y el que más lo intento cuando salió en el tramo final. De hecho, el tanto del empate salió de sus botas, con un fuerte lanzamiento de falta. El balón se coló por el palo defendido por Fabricio que puso la mano muy blanda y no pudo sacar el balón. Quedaba apenas un cuarto de hora y el Betis quiso más que el Besiktas... Pero el marcador ya no se movería.

Los verdiblanco buscaron el segundo tanto, tuvieron más la pelota pero el Besiktas tampoco pasó apuros para cortar los chispazos de Narváez y Nahuel. De no ser por los porteros, poca historia hubiera tenido este partido.



- Ficha técnica

Real Betis: Adán; Barragán, Mandi, Feddal, Durmisi; Brasanac, Camarasa; Joaquín, Fabián, Iván Navarro; y Sergio León. También jugaron Tosca, Julio, Guardado, Rafa Navarro, Júnior, Amat, De la Hoz, Sanabria, Nahuel y Narváez.

Besiktas: Fabricio; Beck, Pepe, Tosic, Adriano; Atiba, Ozyakup, Arslan, Talisca; Babel y Quaresma. También jugaron Mitrovic, Gonul, Erkin, Pektemek, Uysal, Sahinturk y Kavlak.

Goles: 0-1, min. 30: Tosic. 1-1, min. 74: Nahuel.

Árbitro: Alberto Vaca Nuñez (Delegación de Cádiz).

Incidencias: Amistoso de pretemporada disputado en el Municipal Linense ante unos 3.500 espectadores.