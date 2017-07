Setién: "El balance es muy satisfactorio"

Quique Setién, técnico del Betis, ha analizado el empate de su equipo ante el Besiktas una vez finalizado el encuentro. "El balance para nosotros es muy satisfactorio", ha dicho el cántabro, que sabe que el cambio de estilo lleva su tiempo: "Creo que hay muchas cosas de las que queremos que se están viendo, hay muchos conceptos que se están asimilando. Tenemos una buena salida de balón, buen control en el centro del campo, quizás nos falta en la finalización algo más de claridad, frescura y lucidez. Pero en general, con el balón muy bien y sin el balón prácticamente también. Hoy lo hemos visto ante un rival de la Champions que ha sacado a su mejor equipo y que no nos ha tirado a puerta y esto es señal de que el equipo está trabajando muy bien en la defensa, estamos presionando, robando balones arriba. Y cuando toca replegarnos también lo hacemos bastante bien. Estoy contento porque también estoy viendo y conociendo a todos los futbolistas y la impresión que tengo de estos primeros partidos es muy buena".

El preparador verdiblanco ha destacado la entidad del rival al que se enfrentaban y ante el que no se han sentido inferior: "Cuando tienes a rivales delante que se encierran atrás y que apuestan todo a salir a la contra, no hay espacios y tampoco hay mucha frescura ni lucidez para poder encontrar los huecos. Hoy hemos llegado seis o siete veces con bastante claridad, aunque nos ha faltado frescura para el último pase, pero estoy contento de los tres partidos de esta semana y también de los otros que jugamos anteriormente. Estoy viendo a los jugadores, que es importante, estoy viendo las sensaciones y voy conociendo lo que podemos dar y valorando muchas cosas".

Ante la falta de gol de los hombres de arriba, Setién no quiso darle más importancia de la necesaria a estas alturas de la pretemporada: "Siempre que uno no mete goles se va a echar en falta. Eso le pasa a todos los equipos. Estoy muy contento con lo que ha hecho Sergio, lo que ha hecho Roman... El gol ya sabemos lo que es para todos. Pero el gol no me preocupa. El gol todo el mundo quiere meterlo y es patrimonio de los que saben meterlo. ¿Rubén Castro? Uno puede pensar que los goles pueden ser lo más importante, pero también existen otras cosas. Los goles de Rubén seguro que estarían muy bien pero estoy convencido de que también llegarán los de Sergio y Sanabria, los han marcado siempre. Así que estoy tranquilo".

Sólo un triunfo en siete amistosos: "Ganar siempre es mejor que empatar y perder pero ahora los resultados son totalmente anecdóticos. Hay cosas que me preocuparían más, que me hayan creado ocho ocasiones de gol o que se pueda perder el partido tras un error como el de hoy, por un accidente. Eso no está ocurriendo, es lo que realmente me preocupa, igual que llegar a la portería contraria con poca finalización. Eso sí que puede preocupar algo más, porque uno lo que quiere es ganar, que para eso juegas".

La vuelta de Sanabria: "Hoy no esperábamos mucho de él, simplemente que fuera recuperando sensaciones, que vaya creciendo, que vaya sintiendo esa confianza que todos necesitan tras una lesión y un año complicado. Trabajaremos con él para que se siga recuperando".