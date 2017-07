Boudebouz cree que su salida "puede ser rápida"

Ryad Boudebouz ha roto su silencio. El mediapunta franco-argelino sabe que no le faltan pretendientes pero tampoco quiere eternizar su salida del Montpellier, su club, que ya le prometió que le dejaría salir si llegaba una buena oferta a las oficinas del club.

Por el momento, el Betis ha hecho una oferta de siete millones al conjunto galo, que no acaba de convencerles, pero tal y como informa Alfinaldelapalmera, hoy se espera una nueva reunión entre ambos clubes para intentar acelerar las negociaciones.

Mientras tanto, el propio Boudebouz ha hablado sobre su futuro en palabras a Canal+ Francia, y aunque no ha mencionado a ningún club en concreto, sí ha reconocido que su salida puede estar cercana. "Tengo una buena salida. Después hay que ver si tengo la oferta que se adapte a mí. Siempre he dicho que no soy infeliz en el Montpellier pero voy a esperar a ver si tengo una buena oferta para salir o no. Aunque viendo el mercado puede ser rápido. Voy a tomarme un tiempo para pensar y vamos a ver", ha reconocido el atacante, que estos momentos se encuentra lesionado.

"Los clubes saben que estoy lesionado, si me fichan ees con la lesión", ha recordado Boudebouz, que además del Betis también cuenta con el interés de equipos como el West Ham o Bayer Leverkusen.