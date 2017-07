La Policía se persona en las desbordadas taquillas del Villamarín

Este lunes 31 de julio es el día que el Real Betis había marcado en su calendario estival para que los béticos que lo desearan se dieran de alta como nuevos abonados.



Viendo el ritmo de altas, en el que el club ha superado las 42.000 renovaciones, las colas de hoy han superado las expectativas béticas, pues, desde la madrugada del domingo al lunes, ya había gente haciendo colas en el Benito Villamarín.



El Betis ha actuado, aunque hay quienes reclaman que no se ha comunicado de una manera efectiva. De hecho, Rocío Sánchez se ha puesto en contacto con ED para contar la situación que se ha vivido en las taquillas del feudo heliopolitano.



A las 12:00 horas, cuando ha llegado la chica que cuenta la situación, la entidad ya había repartido los 300 números que tenía previsto atender esta mañana en las taquillas, emplazando a volver por la tarde, a las 17:00 horas, cuando abrieran de nuevo para evitar así que la gente se quedara en la calle esperando en las horas de sol más duras.



El reclamo que han hecho es que el club no lo ha comunicado por la vía adecuada, pues desde Twitter sí han informado debidamente, pero ella, como otros que allí estaban, no usan esta plataforma social.





?? El Club atenderá esta tarde solo a los aficionados que han obtenido número en la mañana de hoy. Mañana, las taquillas abrirán a las 10h pic.twitter.com/6yaQEdOvvI — Real Betis Balompié (@RealBetis) 31 de julio de 2017

Por ello, quienes han reclamado se han dirigido a la oficina depara cumplimentar debidamenteSe esperaba que a las 17:00 horas hubiera una explicación en las taquillas si la situación no cambiaba. De momento,de lase han personado en el estadio para intermediar si fuera necesario. Al borde de las 18:00 horas, unpolicial ha llegado para entrar en las feudo heliopolitano.Un cuarto de hora más tarde, se han retirado dos de los tres, quedando sólo un vehículo en el estadio bético.