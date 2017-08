En Francia dan por hecho el fichaje de Boudebouz por el Betis

El Betis ha puesto sus miras en Ryad Boudebouz, que ha adelantado por diferentes motivos a todas las opciones existentes (Gastón Ramírez, Canales, Tana y Pasalic) para reforzar el puesto de medio creativo, y según informa desde Francia el prestigioso L'Équipe, en los próximos días el franco-argelino será jugador verdiblanco..

Como avanzaba el domingo France Football, los verdiblancos presentaron una oferta de siete millones de euros por el franco-argelino, quedando programada para la jornada de ayer, según desveló Abc, una reunión de sus responsables, con Lorenzo Serra Ferrer al frente, tanto con el Montpellier como con el representante del jugador, Karim Aklil.

Con ambos hay líneas abiertas desde hace varios meses, pues de Hérault llegó el verano pasado un Jonas Martin que ya ha enfilado el camino de vuelta hacia la Ligue 1 (en concreto al Estrasburgo), siendo, además, uno de los que ha recomendado a Boudebouz que aproveche el tren de la Liga española. El otro es Aïssa Mandi, compañero de selección del cotizado mediapunta originario de Colmar, como también lo fue un Foued Kadir con el que comparte agente.

Tal habría sido el entendimiento entre ambos clubes que ayer el acuerdo quedó prácticamente cerrado, a tenor de lo que informa hoy L'Équipe, pues asegura que el franco-argelino será jugador del Betis en los próximos días a cambio de 8,5 millones de euros y firmaría un contrato por cuatro campañas (en principio) pese a que equipos como el West Ham, según se informaba desde Inglaterra ayer, estaba dispuesto a poner encima de la mesa casi 13 millones de euros.

La gran baza bética parece estar en la flexibilidad. Así, aunque el Montpellier comenzó pidiendo diez millones de euros por su puntal, desliza que aceptaría ocho, por lo que finalmente se habría llegado a una cuerdo intermedio en esos 8,5 millones, además de realizar el pago en metálico y de manera inmediata, mientras que sus homólogos londinenses pedían un receso para rematar antes otras operaciones, lo que estaba poniendo algo nervioso a Boudebouz.

El magrebí, todo sea dicho, no estaría disponible de manera inmediata, ya que arrastra desde hace un par de semanas un esguince de rodilla que se produjo durante un entrenamiento en un choque fortuito con su compañero Nordi Mukiele. Las primeras estimaciones estipulaban su retorno a mediados de agosto, pero, como quiera que está de pretemporada, su ritmo se encontraría aún lejos de las expectativas, por lo que es posible que un hipotético debut en LaLiga tuviera que posponerse hasta septiembre. No obstante, en Heliópolis lo asumen y no tendrían mayores problemas en esperarlo un poco más.