Ceballos-Betis, un reencuentro que no entra en el guion

El retorno de Dani Ceballos al Betis no es una posibilidad real a estas alturas ni un escenario que se planteen en la planta noble del Benito Villamarín a corto o medio plazo. Así lo confirmaban ayer a ESTADIO Deportivo fuentes de toda solvencia del club hispalense, zanjando a las primeras de cambio un bulo surgido en distintos foros y blogs de pseudoinformación madridistas. El rumor corrió como la pólvora por las redes sociales, por lo que en Heliópolis aclaraban inmediatamente que el tema no tiene base alguna.

En primer lugar, los verdiblancos no se han guardado en el contrato de traspaso suscrito con los merengues el pasado 14 de julio una opción preferencial en caso de que el utrerano saliera a préstamo. Ni ahora ni en futuras temporadas, por lo que se partiría más o menos en igualdad de condiciones con otros postores. En cualquier caso, no se espera un movimiento así este verano, pues es 'vox populi' que Ceballos pidió a los blancos no quedarse un curso más fogueándose en la Avenida de La Palmera, ya que se ve preparado para afrontar el reto tras su notable rendimiento de la 16/17, con subcampeonato del Europeo (donde fue elegido MVP) sub 21 incluido. Todo hace indicar, por ende, que el canterano bético se la jugará a una sola carta, tratando de aprovechar las oportunidades que le brinde Zidane, arriesgándose, como le ocurrió a Mariano Díaz, a gozar únicamente de minutos testimoniales.

De lo que sí está pendiente Serra Ferrer (y media Liga, amén de otros clubes extranjeros) es de los descartes del Real Madrid, que no se han producido -otro dato que invalidaría el bulo de Ceballos-, confirmando lo publicado por este periódico acerca de que el guion trazado incluía apartar una cantidad reseñable para acometer la contratación de una 'ganga' de última hora, en principio para hacerse cargo de una ficha alta, no de un traspaso, lo que corresponde a jugadores de equipos importantes. Por ende, Barcelona y, por su especial tesitura actual, Atlético están también en el punto de mira.

Con todo, la planificación no está supeditada a esta hipótesis. De darse el caso y encajar todas las piezas, sería una guinda. Mientras, el Betis trabaja para rematar su plantel, con el relevo de Dani como una de las prioridades (Boudebouz está en la 'pole'). Podrían interesar en otros puestos (pivote, extremo o punta).

Le hicieron ver que ésta siempre sería su casa

La última conversación de Dani Ceballos con los rectores del Betis fue bastante cordial, una vez que el club heliopolitano asumió su marcha y entró a negociar con el Real Madrid las mejores condiciones posibles en el trato (que reportará, finalmente, 14,8 millones de euros, amén de otros beneficios monetarios, pues los blancos renuncian a su derecho de recompra sobre Narváez y pagaban comisiones al utrerano y los agentes). Los miembros del comité ejecutivo verdiblanco transmitieron al mediocampista que, pese al revuelo que se montó y el comprensible enfado de un sector del beticismo (ya ocurrió con Cuéllar y otros canteranos), siempre tendrá las puertas abiertas para regresar cuando se dé la oportunidad, pues ésta siempre será su casa.