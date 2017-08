Quilón matiza sus palabras sobre el fichaje de Javi García por el Betis

En el Betis no están preocupados por las declaraciones este martes del representante de Javi García a un medio ruso en las que desmentía cualquier acercamiento al conjunto heliopolitano, pues las consideran parte del tira y afloja que mantiene la otra parte con el Zenit para obtener la mayor tajada posible de una rescisión de contrato que se negocia ya en firme esta semana, después de cumplir el muleño con su parte de ayudar a Roberto Mancini la pasada con dos compromisos oficiales asequibles en los que quería dar descanso a los teóricos titulares.

El míster italiano, además, tiene ya a sus órdenes a Mammana, el central polivalente que exigió para liberar al canterano madridista, por lo que no se opondrá ya a una salida que liberaría una importante masa salarial y permitiría a los de San Petersburgo cumplir con el 'fair play financiero' de la Fifa. A partir de ahí, el Zenit jugará sus bazas para pagarle lo menos posible, argumento que sería más sólido en caso de que Javi García o sus asesores airearan su deseo de marcharse o la existencia de postores, o para solicitar un traspaso, fórmula que haría desaparecer a la mayoría de interesados en sus servicios.

Por otro lado, el mediocentro querrá obtener como contraprestación a su salida no los ocho millones de euros netos que ingresaría hasta el 30 de junio de 2019, cuando expira su vigente vinculación, aunque sí una buena parte.

"No es cierto que vaya a ir al Betis. Esa información es errónea, ya que es feliz en Rusia y quiere seguir jugando en el Zenit. No hay ninguna propuesta concreta por él", apuntaba Manuel García Quilón a SportExpress, movimiento interpretado desde la planta noble del Benito Villamarín como un mecanismo de presión para sustentar su posición.

Bien es cierto que existen alternativas más pudientes para Javi García, si bien éste habría tenido un acercamiento muy positivo hace unos días con Serra Ferrer, pues los hispalenses le proponen un contrato largo (cuatro temporadas) a razón de algo más de un millón y medio de euros netos, con lo que se compensaría la rebaja en sus emolumentos y pasaría a ocupar el primer escalón salarial del plantel, junto a Tello, Guardado y Tonny Sanabria.

Habrá que esperar acontecimientos, es cierto, pero en el Betis seguían anoche siendo muy optimistas acerca del éxito de la operación por el candidato preferido para reforzar el eje de la medular, por el que se saben en una posición privilegiada. A lo largo de la semana debería haber noticias definitivas en este sentido.

Hoy mismo, de hecho, Quilón ha matizado sus palabras en ABC, dando sentido a lo que contamos en estas mismas páginas: "No se me ha entendido bien lo que quería decir. Las expresiones cambian mucho de un idioma a otro. La traducción del inglés al ruso no ha sido la correcta, porque la realidad es que la operación con el Betis no está ni rota ni hecha, sino en stand by". Además, ha añadido: "La situación de Javi García no está clara todavía. Él pertenece al Zenit y no se ha resuelto ni su salida ni su rescisión de contrato. Estamos esperando noticias".

De esta forma, las negociaciones por el futbolista de Mula siguen su curso, por lo que habrá que esperar acontecimientos para ver si avanza su salida del conjunto ruso.