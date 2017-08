Alcaraz, sobre Boudebouz: "La Liga española está hecha para este tipo de jugadores"

Lucas Alcaraz, actual seleccionador de Argelia, ha hablado para 'Le Buteur' sobre Boudebouz, al que ve más que preparado para el reto que supone jugar en LaLiga. "No es oficial todavía, así que no puedo decir nada al respecto (de Boudebouz y el Betis). Cuando firme allí, hablaremos. Eso sí, he dicho y repito: muchos jugadores argelinos pueden jugar en casi cualquier club de LaLiga. El jugador de Argelia es conocido por su técnica, y todos sabemos que la Liga española está hecha para este tipo de jugadores", afirmaba el seleccionador del país magrebí.

El granadino ha contado con el mediocampista del Montpellier en sus dos primeras convocatorias: tuvo 18 minutos en el amistoso ante Guinea, quedándose en el banquillo ante Togo (oficial para la Copa África).