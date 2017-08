La Fiscalía pide un nuevo juicio y un nuevo juez contra Rubén Castro

La Fiscalía de Sevilla ha recurrido hoy la absolución del delantero grancanario del Real Betis Rubén Castro, ha pedido que se anule la sentencia y que se repita el juicio por malos tratos del jugador contra su expareja, han informado a Efe fuentes judiciales.

El máximo goleador del Betis, cedido a un equipo chino hasta final de año y para el que la Fiscalía pedía cuatro años de cárcel, fue absuelto de los malos tratos a su exnovia en una sentencia dictada a final de julio pasado por el juzgado de lo penal 14 de Sevilla.

Tras la decisión judicial, la Fiscalía ha presentado un recurso de apelación en el que solicita la nulidad de la sentencia, la nulidad del juicio y que se celebre una nueva vista oral que no la presida el juez que dictó la sentencia absolutoria.

Esta petición es la única forma que existe en los recursos de apelación para que se revise la prueba aportada en el juicio, algo que no ha hecho de forma adecuada el juez, según han dicho a Efe fuentes de la Fiscalía.

El ministerio público basa su petición en la "insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada".

En caso de que no se acuerde la nulidad de la sentencia, la Fiscalía pide, de modo subsidiario, que se condene al delantero por las amenazas recogidas en un mensaje de texto que envió a la novia tras decirle ella que estaba en casa de sus padres. Después de ese anuncio, el jugador le dijo: "Eso espero, porque, si no es así, te mato".

"No puede descartarse que dicha expresión constituya una "forma de hablar", una expresión coloquial que no implique el anuncio serio, firme y atemorizador" por parte del futbolista, afirma el juez antes de asegurar que no está acreditado que a la novia se le perturbara el ánimo tras recibir el mensaje.

La Fiscalía, sin embargo, considera que este mensaje es una amenaza clara y añade que la exnovia, ante el temor que le tenía al futbolista, usó en esa ocasión el móvil de su madre.

En su recurso, la Fiscalía critica que el juez descarte los testimonios de la denunciante y de los testigos de referencia alegando "inexactitudes" en el relato de los malos tratos, como un episodio que habría ocurrido en abril del 2013 entre la discoteca Bilindo y un hotel.