Haro, sobre Orellana y Marcelo Díaz: "Nos centramos en otras negociaciones"

El Betis no contempla ahora mismo los fichajes de Orellana ni Marcelo Díaz. Son nombres que han sido vinculados a la entidad recientemente, aunque ayer Ángel Haro dejó claro que no son prioritarios. "Orellana nos parece un jugador interesante, pero ni siquiera ha habido una reunión o acercamiento", expresó el presidente verdiblanco a La Tercera de Chile. "Sabemos de su calidad, pero estamos viendo otros jugadores. No ha habido conversaciones ni las habrá", añadió el empresario.

Con respecto a Marcelo Díaz, Haro se mostró igual de contundente. "La situación es análoga a la de Orellana. Ambos son jugadores interesantes, pero estamos cerrando otras negociaciones en esos puestos que teníamos abiertas hace tiempo", ha subrayado.

En concreto el Betis tiene cerrada la llegada de Boudebouz, mientras que para el pivote el preferido de Serra Ferrer es Javi García.