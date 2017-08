Chelo Díaz continúa en la recámara

Marcelo Díaz sigue siendo a día hoy una de las alternativas a Javi García, cuya contratación no ha terminado de cerrar el Betis todavía, si bien existe un entendimiento desde hace tiempo entre los dirigentes verdiblancos y el murciano. Ahora, toca convencer al Zenit o esperar una rescisión, cruzando los dedos para que no haya interferencias por parte de otros clubes más pudientes, como ocurrió con Pasalic.

Según ha podido saber ESTADIO, Serra Ferrer no ha descartado aún al 'Chelo', de quien ya dijo públicamente que es muy de su corte: "Es un jugador que nos interesa mucho. A partir de ahí, usted puede sacar sus propias conclusiones. A mí, personalmente, me agrada, pero es una decisión que debemos consensuar con el entrenador para ver el abanico de posibilidades que tenemos. Es un hombre importante para la selección chilena en todos los logros que ha conseguido, pero también nos fijamos en su gran trayectoria en el fútbol europeo y en sus características de juego. Por todo ello, tiene opciones", aseguró hace poco a El Mercurio-.

Con ofertas de un club español y otro de la Bundesliga, amén de alguna de destinos más exóticos, el mediocentro no cuenta para Unzué, que ya le ha comunicado que no tendrá minutos esta pretemporada. El Celta, que pagó el pasado mercado invernal 1,8 millones por él, espera recuperar 1,5 kilos... negociables.

Haro descarta a Marcelo Díaz y Orellana

El Betis no contempla ahora mismo el fichaje de Orellana, mientras que Marcelo Díaz sería un plan B por si no cierra a Javi García. Son nombres que han sido vinculados a la entidad recientemente, aunque Ángel Haro dejó claro que no son prioritarios.

"Orellana nos parece un jugador interesante, pero ni siquiera ha habido una reunión o acercamiento", expresó el presidente a ´La Tercera´ de Chile. "Sabemos de su calidad, pero estamos viendo otros jugadores. No ha habido conversaciones ni las habrá", añadió el villaverdero.

Con respecto al 'Chelo', se mostró igual de contundente: "La situación es análoga. Ambos son interesantes, pero estamos cerrando otras negociaciones en esos puestos que teníamos abiertas hace tiempo".