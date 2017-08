Javi García para hasta resolver su futuro

Ha cumplido su promesa a Roberto Mancini, que, ahora, debe devolverle el favor. Y es que, como es bien sabido, el entrenador del Zenit pidió a Javi García un último servicio al conjunto celeste antes de abandonar su disciplina, pues se acumulaban los compromisos oficiales y los dos centrales titulares, Neto e Ivanovic, necesitaban descanso para afrontar los encuentros más reseñables de este arranque de temporada, al tiempo que, en su posición natural, la de pivote defensivo, faltaban refuerzos de garantías, igual que ocurría atrás.

Ya llegó el zaguero Mammana, oficial aunque todavía fuera de forma, al tiempo que para la mañana de este sábado se espera a Kranevitter en San Petersburgo para pasar las pruebas médicas antes de comprometerse hasta 2021. Ascacíbar (otro mediocentro argentino) está cerrado por 7,5 millones de dólares, pero podría quedarse cedido hasta diciembre en Estudiantes. Por ende, ya se ha hecho realidad una de las premisas que necesitaba el míster italiano para permitir la marcha del muleño: fondo de armario.

Por otra parte, del esfuerzo de Javi García no cabe ninguna duda. En este sentido, el dorsal 6 no contó en la apertura de la Premier Liga frente al SKA Khabarovsk el 16 de julio, quedándose en el banquillo el sábado siguiente (22-J) contra el Rubin Kazan. A partir de ahí, cuando el calendario se apretó, el canterano madridista se convirtió en indiscutible, disputando los noventa minutos de la ida de la previa de Europa League ante el débil equipo israelí Bnei Yehuda como pivote (27-J), ejerciendo de central tres días más tarde en el torneo de la regularidad contra otro modesto, el Tosno, y en la vuelta del segundo campeonato continental anteayer. En total, tres encuentros en apenas ocho días, lo que le pasó factura, pues hubo de retirarse este jueves a los 81 minutos por una sobrecarga muscular, como confirmó y lamentó luego en rueda de prensa su entrenador: "Tenemos un calendario muy apretado, jugando casi cada tres días, por lo que los cambios en la alineación son inevitables. Lo que pasó (derrota por 0-1, aunque clasificación) no se puede evitar. Las lesiones ocurren en estas situaciones. No subestimamos al oponente".

Seguramente, la idea de Mancini fuera exprimir un poco más al principal objetivo del Betis para potenciar su sala de máquinas, pues el panorama no se aclara hasta el 20 de agosto. Así, mañana (19:00 h) llega un duelo exigente ante el Spartak de Moscú en Liga, que tendrá nuevas entregas los próximos miércoles (Vs. el Ural) y domingo (Akhmat Grozny). La sexta jornada (contra el Amkar Perm) no llegará hasta una semana después, pero, entre medias, ese jueves hay partido de ida de la última fase previa de la UEL contra el Utrecht. Sin embargo, Javi García ha dicho 'basta'. Y es que, en estos momentos, en la cabeza del murciano no está arriesgar más para lesionarse de mayor gravedad, lo que estropearía su fichaje por otro club. Seguramente, alargará todo lo humanamente posible su convalecencia, confiando en que su agente, Manuel García Quilón, resuelva en los próximos días su desvinculación del Zenit, con el que tiene contrato hasta 2019 a razón de cuatro millones de euros netos por temporada.

Eso sí, en Francia hablan de que el Lyon habría vuelto a la carga por Javi García. Más competencia para los heliopolitanos.