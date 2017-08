Andrés Guardado: "Tengo más ilusión que con 20 años"

El mexicano Andrés Guardado repasa para ESTADIO Deportivo su trayectoria, su cambio de posición, la vuelta a LaLiga, su debut goleador contra el Betis....

- ¿Quién es el primero que le colocó en el centro del campo?

- Fue, ya en el PSV, Philippe Cocu. Habló conmigo y me dijo que con mis cualidades podría serle muy útil para el equipo y la verdad es que me ha ido bien.

- Es decir, que debe su resurgir a Cocu, quien, por cierto, conoce muy bien esa posición.

- Sí, la verdad es que no pude aprender de alguien mejor. Él me vio capacidad para jugar ahí y es muy importante tener a un entrenador que además jugó en esa posición durante su carrera como jugador. Me ha ayudado muchísimo. Me ha dado muchos consejos y mucha confianza. Y como decía antes, además hemos tenido mucho éxito: me he sentido importante, ganamos dos ligas de Holanda, hicimos un buen papel en la Champions... Todo ello me da mucha confianza para asumir este nuevo reto.

- ¿Cree que el cambio de nivel entre la Eredivisie y LaLiga le obligará a tener que readaptarse a jugar en la medular?

- No creo que tenga que adaptarme. Jugar en esa posición es lo mismo en cualquier liga. La posición es la misma. A lo que sí tendré que adaptarme es al nivel de los rivales, que son mucho más fuertes que en Holanda. Me tendré que enfrentar a jugadores de mucha calidad y de mucho nombre, pero estoy preparado. Es por eso que es para mí todo un gran reto jugar otra vez en LaLiga y probarme al más alto nivel, sobre todo en un año como éste, que es año de Mundial. Quiero prepararme para estar lo mejor posible. Estoy ilusionado.

- ¿Imaginaba poder volver a España tras jugar en Alemania y Holanda? Y, además, tan pronto.

- Bueno, no ha sido tan pronto porque han pasado tres años y medio, pero la verdad es que no me lo esperaba, no sabía que iba a volver a España. Es por eso que en cuanto el Betis me llamó no me lo pensé mucho. Que me llegue una oportunidad así, y más a mi edad, no es nada fácil. Por eso estoy con la misma o con más ilusión aún que cuando llegue por primera vez a España con 20 años.

- Hablando del alto nivel de LaLiga, su vuelta será por la puerta grande. Para empezar, toca el Barcelona en el Camp Nou.

- Sí, es cierto. Es muy motivante para mí jugar contra los mejores jugadores del mundo y en la mejor liga del mundo. Será un partido muy complicado, pero eso sólo debe ser un motivo más para trabajar a tope y prepararnos lo mejor posible para llegar al máximo a la primera jornada.

- ¿Cómo se vivió el sorteo del calendario en el vestuario? ¿Se respira ganas de revancha por el resultado de la pasada temporada, cuando el Betis también comenzó el campeonato visitando al Barça y perdió por 6-2?

- Bueno, yo creo que son ligas distintas y que no tiene nada que ver. Uno siempre se queda con los últimos recuerdos que tiene y el del año pasado allí no fue bueno, pero no hay que pensar en eso porque estamos empezando un proyecto totalmente distinto, con muchos jugadores nuevos, con un entrenador nuevo, con una idea de juego diferente... No podemos pensar en lo que pasó el año pasado, hay que trabajar para llegar en un buen momento y hacer allí un partido muy serio.

- Desde fuera, parece que al equipo le está costando adaptarse a esas novedades en pretemporada. ¿Cómo se ve desde dentro?

- Tal vez que desde fuera se vea así porque no estamos logrando ganar, pero desde dentro se ve de otra manera muy distinta. Desde dentro vemos que vamos dando pasos hacia adelante, que cada día vamos cogiendo mejor la idea de juego que quiere el míster y que poco a poco nos vamos adaptando y cogiendo soltura. Mientras más rápido podamos coger el ritmo y esas ideas, antes vamos a lograr estar al cien por cien para cuando comience la Liga.

- A la espera aún de reestrenarse en LaLiga y a pesar de su experiencia, no se ha librado de pagar la novatada.

- Sí, totalmente (risas). Para eso no importa la edad que tengas ni que hayas jugado ya muchos partidos en LaLiga. Hay que integrarse y son rituales del fútbol. Fue algo divertido y no hay problema en hacerlo.

- Además, escogió 'Sigo siendo el Rey', un tema que, entre muchos otros, han interpretado dos de sus cantantes preferidos: Alejandro Fernández y Luis Miguel.

- Sí, fue algo muy divertido y, ya que es algo que había que hacer, qué mejor que elegir a un emblema de la música de mi país y que han interpretado cantantes importantes de México. La verdad es que me gusta mucho la música.

- ¿Cómo ha sido el recibimiento que le ha dado la plantilla?

- Muy bueno. A pesar de que hay muchos jugadores nuevos, el ambiente en el vestuario es espectacular, hay mucha calidad humana y todos tienen los brazos abiertos para recibirte. Además, con un jugador como Joaquín, al que todos conocemos, es muy fácil. Ayuda muchísimo a todo el mundo, siempre está de buen humor y hace sencilla la adaptación.

- Otro al que conoce muy bien es a Antonio Barragán, con el Betis ya son tres los equipos en los que ha coincidido con él.

- Sí, parece que vamos los dos en el mismo paquete (risas).

- Con Barragán coincidió en el Deportivo, entre 2007 y 2009. Luego él se marchó al Valencia y allí volvieron a ser compañeros desde 2012 hasta que usted se marchó al Leverkusen en 2014.

- Sí, le conozco bien y la verdad es que es muy bueno encontrarse con viejos amigos y con jugadores que ya han sido tus compañeros. También con otros que antes eran rivales y ahora están de tu mismo lado. Todo ello ayuda a integrarte y adaptarte rápido a un nuevo equipo.

- ¿Recuerda su primer partido con el Betis? Jornada 3 de la 07/08, Deportivo-Betis y el conjunto gallego gana con un gol suyo.

- La verdad es que contra el Betis siempre me han salido buenos partidos. Hubo otro también en el que repartí dos asistencias. Pero ese primer partido no lo puedo olvidar. Fue mi primer gol en España y es un recuerdo muy bonito, no por ser al Betis, sino porque era mi primer gol y además sirvió para ganar. Además, llegó después de un saque de banda largo de Barragán, que ahora es mi compañero otra vez.

- Le debe una al Betis. ¿Espera devolvérsela con muchos goles?

- Bueno, en esta fase de mi carrera uno marca ya pocos goles. Mi trabajo ahora consiste más en dar asistencias y también disfruto mucho así, pero ojalá pueda marcar goles que le sirvan al equipo para ganar partidos.

- Su primer recuerdo contra el Betis es muy positivo, su primera visita al Benito Villamarín (entonces llamado Estadio Manuel Ruiz de Lopera) no lo fue tanto. Al poco de empezar, se lesionó.

- Totalmente. Han pasado 10 años, pero tengo recuerdos muy frescos de todo aquello. Era el minuto 11. Tras una contra, en una acción de ataque-defensa y al querer bajar muy rápido, me rompí y tuve que salir. Estuve fuera varios partidos y la verdad es que no fue un buen debut en el Benito Villamarín, pero seguro que esta temporada las cosas me irán mucho mejor en este estadio.

- Probablemente, el mas importante de todos los partidos que jugará en el Benito Villamarín será el derbi. Usted lo ha visto desde fuera y ha vivido en primera persona la rivalidad entre Chivas y Atlas, Depor y Celta...

- Sí, sin duda el derbi es un partido muy importante y lo afrontaré como lo que es: un partido que hay que ganar sí o sí, en el que hay que poner un plus de intensidad y de actitud para sumar los tres puntos. Uno es consciente de la importancia que tiene el derbi desde que llega a Sevilla. Todo el mundo te dice que hay que ganar. Sé que el ambiente es espectacular y tengo muchas ganas de vivirlo.

"Respeto a Zozulia, el ´18´ es suyo"

Atlas de Guadalajara, Deportivo, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV y la selección de México. Hasta ahora, Guardado ha lucido el ´18´ durante toda su carrera, pero en el Betis ese dorsal es de Roman Zozulia y el mexicano ni se lo ha pedido, ni se lo pedirá por respeto a su compañero.

"No, no he elegido dorsal aún. Me puse un día el '24' por tema de talla, porque yo había pedido una camiseta pequeña. Estoy jugando con el '10' y es verdad que durante toda mi carrera he jugado con el '18', pero eso no es un problema para mí. Ya veremos lo que pasa, yo no he pedido tener ese número porque respeto al máximo a Zozulia, que es mi compañero. No sé si va a salir o no, yo le respeto como a todos los compañeros y le deseo lo mejor, aquí o donde sea", dijo a ED.