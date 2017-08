Guardado: "Me siento importante para el equipo"

En una de las muchas entrevistas que ha concedido a lo largo de su carrera, Andrés Guardado reveló que 'Hombres de Honor' es una de sus películas favoritas y que otras de sus pasiones son la cocina y la lucha libre, deporte del que siendo muy niño heredó la pasión de su padre y afición que luego conservó gracias a las hazañas de 'Mascarita Sagrada'.

Todo ello puede servir para definir el afán de superación y el carácter guerrero del mexicano, quien ha sabido reciclarse y readaptarse para volver a España, donde brilló siendo muy joven en el Depor y salió por la puerta de atrás tras su negativo paso por el Valencia, para resurgir, cual 'Ave Fenix', en el Bayer Leverkusen y el PSV. Guardado asume su vuelta a LaLiga como un reto mayúsculo y está deseoso de poder devolverle al Betis la confianza depositada en él. No en vano, llega con la ilusión de un veinteañero.

- Llega un nuevo Guardado, muy diferente de aquel jugador de banda que se vio en el Depor y el Valencia. Ahora vuelve reconvertido a pivote, a organizador.

- Totalmente, es así, tal como se ve. En estos últimos años he cambiado mucho en la posición y en el estilo de juego. Ahora suelo jugar más en cualquier posición del centro del campo, sobre todo como organizador, con más contacto con la pelota y tratando de ayudar al equipo en la salida de balón jugando desde atrás. He jugado bien ahí en el PSV y en la selección, me ha ido muy bien y los éxitos me han dado confianza y han hecho que me sienta muy cómodo en esa posición.

- ¿Se siente ya más cómodo jugando de mediocentro que pegado a la banda izquierda?

- Bueno, un jugador lo que quiere es jugar, da igual la posición. Pero jugar de mediocentro me gusta mucho. Me siento importante para el equipo, puedo participar más y ayudar a salir jugando y eso es algo que me motiva. Además, como decía, es una posición en la que me han ido bien las cosas hasta ahora. Si no me hubiesen salido bien, seguramente sería difícil para mí jugar ahí, pero hasta ahora me va bien.

- ¿Qué tal con Setién en estas primeras semanas como bético? El entrenador buscaba un jugador de sus características. ¿Le ha dicho ya qué espera de usted y qué función va a tener?

- No, no necesita hablar conmigo para que yo sepa la idea de juego que tiene el míster. Es un entrenador que tiene las ideas muy claras, que sabe muy bien cómo vamos a jugar y eso se ve en los entrenamientos. A mí, personalmente, es un fútbol que me gusta mucho. Este año vamos a hacer un juego mucho más vistoso, intentando tener siempre el balón y a mí me vienen muy bien mis características. Tengo que aportar mi juego y mi experiencia e intentaré ayudar al equipo en todo lo que pueda.

